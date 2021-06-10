В Житомирській області припинено діяльність 75 нелегальних АЗС

Станом на червень 2021 року в Житомирській області було припинено діяльність 75 нелегальних АЗС.

Про це йшлося під час чергового онлайн-засідання Центру з ліквідації нелегальної торгівлі нафтопродуктами на території регіону, повідомляє пресслужба ОДА.

За інформацією Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики ОДА, у 2021 році станом на 28 травня в Житомирській області здійснено перевірку 416 об’єктів, також припинено діяльність – 75 АЗС, складено адміністративних протоколів – 293, вилученого пального 32,016 тонни, на суму – 985,4 тис. грн;

Нагадаємо, що в Житомирській області працює телефонна «гаряча лінія», де приймають інформацію про функціонування нелегальних автозаправок у своєму населеному пункті.

«Термінал» писав, Мінрегіон: Закриття нелегальних АЗС — стратегічне завдання.