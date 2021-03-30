Мінрегіон: Закриття нелегальних АЗС — стратегічне завдання

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зустрівся з керівництвом “Нафтогазової асоціації України” та з представниками мереж автозаправних станцій.
«В результаті спільної роботи має бути припинена діяльність усіх нелегальних автозаправних станцій. Всі автозаправні станції в Україні пройдуть перевірку», – зазначив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.
Нагадаємо, зараз в областях працюють міжвідомчі групи, робота яких спрямована на припинення нелегального обігу пального.
«Наші стратегічні завдання – закрити тіньовий ринок пального, підтримати повну і прозору фіскалізацію, а також створити умови для прогнозування цін на пальне», – сказав міністр і додав, що роботу у цьому напрямі системно продовжують на регіональному рівні під контролем Мінрегіону.
Раніше «Термінал» писав, що Нафтогазова Асоціація України (НАУ) та Державна Фіскальна Служба (ДФС) презентували новий інструмент боротьби з нелегальним ринком нафтопродуктів — «Карту нелегальних АЗС».