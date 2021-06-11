Енергоатом підписав з Westinghouse контракт щодо пального на РАЕС

Обновлено: Июнь 11, 2021. Тэги: , , ,

Енергоатом підписав з Westinghouse контракт щодо пального на РАЕС

НАЕК «Енергоатом» і Westinghouse підписали контракт на розробку і надання ліцензійної документації на паливні збірки ВВЕР-440 для енергоблока №2 РАЕС.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Глава національної компанії Петро Котін підкреслив, що ця угода є важливим кроком на шляху диверсифікації джерел постачання ядерного палива на українські атомні станції.

«Уклавши цей договір, «Енергоатом» продовжив диверсифікацію і зробив ще один крок для зміцнення безпеки й незалежності енергетичної галузі України», – додав він.

Котін нагадав, що контракт на постачання палива для реакторів ВВЕР-440 Рівненської АЕС розроблявся з урахуванням досвіду співпраці з Westinghouse щодо диверсифікації постачання для реакторів ВВЕР-1000 і був підписаний 30 вересня 2020 року.

Наступним етапом до впровадження палива для реакторів ВВЕР-440 на українських АЕС є його ліцензування відповідно до вимог законодавства та нормативних документів України.

Планується, що першу дослідну партію паливних збірок (не більше 12 штук) виробництва компанії Westinghouse завантажать в активну зону енергоблоку №2 Рівненської АЕС у 2024 році. Загальний обсяг постачання за контрактом передбачає не менше 1056 паливних збірок.

«Термінал» писав, ДП «НАЕК «Енергоатом», в рамках існуючих фінансових зобов’язань, здійснив оплату на адресу компанії Westinghouse Electric Sweden AB в загальному обсязі 12,5 млн. євро.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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