ДФС на Харківщині заблокували незаконну діяльність НПЗ

Співробітники ГУ ДФС у Харківській області під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виявили незаконне виробництво паливно-мастильних матеріалів.



Про це пише пресслужба ДФС.

Правоохоронці встановили, що посадові особи одного із СГД організували діяльність НПЗ (нафтопереробний завод). Потужності заводу протягом 2020 року використовувалися з метою незаконного виготовлення та зберігання ПММ. Реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів (скраплений газ, бензин та дизпаливо) здійснювалася на території Харківської області, через мережу нелегальних заправних станцій.

На підставі ухвал суду правоохоронці припинили незаконну діяльність з виготовлення, зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалі, які не відповідають вимогам ДСТУ.

За результатами проведених обшуків виявлено понад 560 тонн паливно-мастильних матеріалів. Орієнтовна вартість пального становить близько 14 млн грн, вартість обладнання, що використовувалося для незаконного виготовлення ПММ оцінюється в 40 млн грн.

Триває досудове розслідування.

“Комплексний підхід та системність роботи ДФС підтверджується значними результатами у боротьбі з незаконним виготовленням ПММ. З початку 2021 року, співробітники податкової міліції вилучили паливно-мастильних матеріалів на суму 1,1 млрд грн, що на 820 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року», — йдеться у повідомленні.

В пресслужбі повідомили, що призупинено діяльність 11 незаконних виробництв паливно-мастильних матеріалів.

«Термінал» писав, в Житомирській області припинено діяльність 75 нелегальних АЗС.