Рубрика | Украина

Дані ОПЕК + вказують, що дефіцит на ринку нафти збережеться до кінця року

Обновлено: Июнь 29, 2021. Тэги: ,

Дані ОПЕК + вказують, що дефіцит на ринку нафти збережеться до кінця року

ОПЕК + очікує збереження дефіциту пропозиції на світовому ринку нафти в цьому році, якщо видобуток залишиться на колишньому рівні.

Це зазначено в документах, які будуть розглянуті експертами технічного моніторингового комітету, пише АНГІ.

Картель обговорює можливість послаблення обмежень на видобуток нафти в серпні на тлі відновлення попиту після пандемії COVID-19.

«Відбудеться засідання технічного комітету з моніторингу домовленостей ОПЕК + (JTC), міністри моніторингового комітету ОПЕК + (JMMC) зустрінуться 30 червня, а 1 липня відбудеться засідання міністрів країн ОПЕК і країн, що не входять в ОПЕК», — йдеться у повідомленні.

Згідно з оцінками, які будуть представлені JTC, в серпні попит буде перевищувати пропозицію на 1,7 млн ​​барелів на добу (б / д). У другому півріччі дефіцит буде в середньому становитиме 1,9 млн б / д.  Очікується, що на зустрічі в четвер країни ОПЕК і не-ОПЕК домовляться про збільшення видобутку нафти, але поки неясно, в якому обсязі.

«Термінал» писав, ЗМІ повідомили про переговори ОПЕК + щодо подальшого збільшення видобутку нафти.

Автор:

(Всего статей: 18384)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: