Дані ОПЕК + вказують, що дефіцит на ринку нафти збережеться до кінця року

ОПЕК + очікує збереження дефіциту пропозиції на світовому ринку нафти в цьому році, якщо видобуток залишиться на колишньому рівні.



Це зазначено в документах, які будуть розглянуті експертами технічного моніторингового комітету, пише АНГІ.

Картель обговорює можливість послаблення обмежень на видобуток нафти в серпні на тлі відновлення попиту після пандемії COVID-19.

«Відбудеться засідання технічного комітету з моніторингу домовленостей ОПЕК + (JTC), міністри моніторингового комітету ОПЕК + (JMMC) зустрінуться 30 червня, а 1 липня відбудеться засідання міністрів країн ОПЕК і країн, що не входять в ОПЕК», — йдеться у повідомленні.

Згідно з оцінками, які будуть представлені JTC, в серпні попит буде перевищувати пропозицію на 1,7 млн ​​барелів на добу (б / д). У другому півріччі дефіцит буде в середньому становитиме 1,9 млн б / д. Очікується, що на зустрічі в четвер країни ОПЕК і не-ОПЕК домовляться про збільшення видобутку нафти, але поки неясно, в якому обсязі.

«Термінал» писав, ЗМІ повідомили про переговори ОПЕК + щодо подальшого збільшення видобутку нафти.