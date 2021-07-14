ОАЕ та ОПЕК досягли компромісу щодо угоди ОПЕК+

ОАЕ і ОПЕК досягли компромісу по угоді ОПЕК+, згідно з яким базовий рівень видобутку країни буде підвищений до 3,65 мільйона барелів на добу починаючи з травня 2022 року, повідомляє агентство Блумберг з посиланням на джерела.

Передає Прайм.

Зараз базовий рівень видобутку нафти для ОАЕ становить 3,168 мільйона барелів на добу. Емірати наполягали на його підвищенні до 3,8 мільйона в якості умови для продовження угоди до кінця 2022 року.

В результаті досягнутого компромісу угода з видобутку сировини ОПЕК + буде продовжена до кінця 2022 року, ОПЕК+ незабаром призначить нову дату засідання, повідомило також джерело.

Оновлені домовленості ОПЕК + стартували з травня 2020 року зі скорочення видобутку нафти на 9,7 мільйона барелів на добу. У міру стабілізації ситуації обмеження коригувалися, і на липень 2021 року вони становлять 5,76 мільйона барелів на добу. Базою відліку для всіх взято жовтень 2018 року, а для Росії і Саудівської Аравії — показник в 11 мільйонів барелів на добу.

Квоти з видобутку на серпні поки зберігаються на поточних рівнях, так як ОПЕК+ на початку липня не зміг узгодити подальші умови угоди через позицію ОАЕ. Комітет Альянсу рекомендував продовжити послаблювати обмеження з видобутку, щомісяця збільшуючи її в серпні-грудні на 400 тисяч барелів на добу.

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