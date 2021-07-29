Прем’єр-міністр наголошує на скорішій підготовці енергосистеми до приєднання до ENTSO-E

Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу. У засіданні взяли участь Міністр енергетики Герман Галущенко, Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, представники міністерств, енергетичних підприємств та народні депутати.

Повідомляє Урядовий портал.

Члени Антикризового енергетичного штабу заслухали стан підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року.

Прем’єр-міністр наголосив, що необхідно якнайкраще підготуватися до опалювального сезону для його стабільного проходження.

«Цієї зими необхідно довести спроможність енергетичної системи України бути приєднаною до європейської мережі ENTSO-E. Це пріоритет Уряду та Президента України. Тому важливо цю зиму пройти з надійною роботою всіх учасників процесу», — підкреслив Денис Шмигаль.

Для забезпечення стабільного проходження опалювального періоду за підсумками наради було доручено Міністерству енергетики скласти графік накопичення вугілля на складах, а також спільно з НАК «Нафтогаз» напрацювати графік накопичення і залишків природного газу в підземних сховищах на кожну конкретну дату.

Крім того, АТ «Укрзалізниця» має розглянути можливість пріоритетного надання напіввагонів для відвантаження вугільної продукції залізничним транспортом відповідно до заявок вугільних підприємств, шахт і центральних збагачувальних фабрик.

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