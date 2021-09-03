«Центренерго» просить у держбанків кредит на суму близько 1 млрд грн для закупівлі вугілля

ПАТ «Центренерго» планує отримати від державних банків кредит на суму близько 1 млрд грн на комерційних умовах для закупівлі вугілля, щоб уникнути його дефіциту в опалювальний період.

Про це в коментарі Енергореформі повідомили у Фонді держмайна (ФДМ) України.

«Центренерго» звернулося до банків для отримання комерційного кредиту в цілому близько 1 млрд грн «, — зазначили у ФДМ.

Згідно з повідомленням, отримані кошти планується залучити на короткий період, на поворотній основі під заставу і комерційний відсоток.

Необхідність отримання кредиту в «Центренерго» пояснили дефіцитом оборотних коштів, пов’язаних з тривалими затримками у вісім-дев’ять місяців розрахунків з боку НЕК «Укренерго» за роботу на балансує ринку.

«Сума необхідного кредиту дорівнює сумі накопичених» Укренерго «прострочених боргів майже в 1 млрд грн», — роз’яснили у відомстві.

При цьому в ФДМ не стали називати банки, до яких звернулася генкомпанію.

«Термінал» писав, 27 липня 2021 року до суду надійшла заява про забезпечення позову, в якій заявник просить арештувати належний державі в особі Фонду державного майна України пакет акцій, що становить 78,289% статутного капіталу ПАТ «Центренерго».

