Після 2022 року Польща не купуватиме російський газ – глава PGNiG

Обновлено: Сентябрь 03, 2021. Тэги: , , , , ,

Після 2022 року Польща не купуватиме російський газ – глава PGNiG

Польська нафтогазова компанія PGNiG домовилася з американською Venture Global LNG про придбання на 2 млн тонн більше скрапленого природного газу (СПГ) в рік, ніж було заплановано в контрактах, укладених фірмами в 2018-2019 роках.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Угода збільшить поставки з Мексиканської затоки з 3,5 до 5,5 млн тонн СПГ на рік, що після регазифікації дає більше, ніж 7,4 млрд кубометрів», – сказав глава PGNiG Павло Маєвський.

«Після 2022 року нам вже не доведеться купувати газ зі сходу», – додав він.

За словами Маєвського, поставки СПГ зі США є елементом диверсифікації, що відкриває нові можливості в торгівлі. Він також зазначив, що компанія орендує 4 танкера, які дозволять постачати СПГ в будь-яку точку світу.

У Варшаві давно заявляють, що знайшли можливість відмовитися від російського газу за рахунок покупки скрапленого природного газу (СПГ), який поставляється в країну з США і Катару і регазіфікується на терміналі СПГ в Свіноуйсьці, а також будівництва газопроводу Baltic Pipe.

«Термінал» писав, Британська BP і дочірня компанія американської Venture Global LNG підписали контракт на 20 років на постачання американського скрапленого природного газу (СПГ) в обсязі 2 мільйони тонн на рік, починаючи з 2022 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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