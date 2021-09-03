Після 2022 року Польща не купуватиме російський газ – глава PGNiG

Польська нафтогазова компанія PGNiG домовилася з американською Venture Global LNG про придбання на 2 млн тонн більше скрапленого природного газу (СПГ) в рік, ніж було заплановано в контрактах, укладених фірмами в 2018-2019 роках.

Про це повідомила пресслужба компанії.

«Угода збільшить поставки з Мексиканської затоки з 3,5 до 5,5 млн тонн СПГ на рік, що після регазифікації дає більше, ніж 7,4 млрд кубометрів», – сказав глава PGNiG Павло Маєвський.

«Після 2022 року нам вже не доведеться купувати газ зі сходу», – додав він.

За словами Маєвського, поставки СПГ зі США є елементом диверсифікації, що відкриває нові можливості в торгівлі. Він також зазначив, що компанія орендує 4 танкера, які дозволять постачати СПГ в будь-яку точку світу.

У Варшаві давно заявляють, що знайшли можливість відмовитися від російського газу за рахунок покупки скрапленого природного газу (СПГ), який поставляється в країну з США і Катару і регазіфікується на терміналі СПГ в Свіноуйсьці, а також будівництва газопроводу Baltic Pipe.

«Термінал» писав, Британська BP і дочірня компанія американської Venture Global LNG підписали контракт на 20 років на постачання американського скрапленого природного газу (СПГ) в обсязі 2 мільйони тонн на рік, починаючи з 2022 року.