Молдова оголосила третій тендер на закупівлю газу

Молдова оголосила третій тендер для пробної закупівлі 1,5 мільйона кубометрів газу, щоб підтримувати тиск в газотранспортній системі і проаналізувати можливість постачання газу до кордону Республіки, повідомила компанія Energocom.

Передає Прайм.

«Національна комісія з надзвичайних ситуацій доручила Energocom закупити газ, який буде поставлятися до молдавського кордону. Сьогодні Energocom запрошує постачальників представити пропозицію для третього тендеру, обсяг закупівлі складе 1,5 мільйона кубометрів», — йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Energocom.

Раніше Молдова провела два подібних тендери. Перший виграла польська компанія PGNiG, другий — нідерландська Vitol. В обох випадках мова йшла про закупівлю 1 мільйона кубометрів газу, який постачальники повинні доставити до кордону Молдови, вартість палива не розголошується.

Паливо вирішено закупити, щоб оцінити можливість імпорту газу з альтернативних джерел, а також для врівноваження низького тиску в системі подачі природного газу.

Раніше Термінал писав, що Газпром вимагає від Молдови послабити відносини з ЄС в обмін на дешевший газ.