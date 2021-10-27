Молдова оголосила третій тендер на закупівлю газу

Обновлено: Октябрь 27, 2021. Тэги: , , ,

Молдова оголосила третій тендер на закупівлю газу

Молдова оголосила третій тендер для пробної закупівлі 1,5 мільйона кубометрів газу, щоб підтримувати тиск в газотранспортній системі і проаналізувати можливість постачання газу до кордону Республіки, повідомила компанія Energocom.

Передає Прайм.

«Національна комісія з надзвичайних ситуацій доручила Energocom закупити газ, який буде поставлятися до молдавського кордону. Сьогодні Energocom запрошує постачальників представити пропозицію для третього тендеру, обсяг закупівлі складе 1,5 мільйона кубометрів», — йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Energocom.

Раніше Молдова провела два подібних тендери. Перший виграла польська компанія PGNiG, другий — нідерландська Vitol. В обох випадках мова йшла про закупівлю 1 мільйона кубометрів газу, який постачальники повинні доставити до кордону Молдови, вартість палива не розголошується.

Паливо вирішено закупити, щоб оцінити можливість імпорту газу з альтернативних джерел, а також для врівноваження низького тиску в системі подачі природного газу.

Раніше Термінал писав, що Газпром вимагає від Молдови послабити відносини з ЄС в обмін на дешевший газ.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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