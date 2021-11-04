Молдова почне погашати борги перед Газпромом лише після аудиту

Обновлено: Ноябрь 04, 2021. Тэги: , ,

Молдова почне погашати борги перед Газпромом лише після аудиту

Борги «Молдовагазу» перед російським Газпромом будуть реструктуризовані після аудиту молдовської компанії, результати якого можуть бути отримані через 4-5 місяців.

Про це повідомив віцепрем’єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину.

«Під час переговорів називалися різні цифри, у ЗМІ також наводили різну суму боргу. Найчастіше, представники «Газпрому» називали суму $720 млн, з урахуванням пені. Але ми не обговорювали суму боргу, оскільки є різні думки. У цьому боргу є суми ще з 1994 року, там включені якісь витрати. Тому ми вирішили провести аудит, з’ясувати, як формувався цей обов’язок…Зауважте, у протоколі не називається жодна сума, вона буде встановлена ​​під час аудиту», – сказав Спину у вівторок на телеканалі Мoldova 1.

Він повідомив, що аудит проводитиме міжнародна компанія, яку відбере уряд Молдови. Відповідальними за цей процес є міністерство інфраструктури та регіонального розвитку та агентство державної власності.

Читайте в «Терміналі», відповідно до рішення РНБО та Уряду Оператор ГТС України надав екстрену допомогу Молдові в обсязі 15 млн м3 (тимчасова позичка газу) з метою стабілізації тиску в ГТС Молдови на час організації додаткових закупівель газу молдавськими колегами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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