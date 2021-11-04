Молдова почне погашати борги перед Газпромом лише після аудиту

Борги «Молдовагазу» перед російським Газпромом будуть реструктуризовані після аудиту молдовської компанії, результати якого можуть бути отримані через 4-5 місяців.



Про це повідомив віцепрем’єр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спину.

«Під час переговорів називалися різні цифри, у ЗМІ також наводили різну суму боргу. Найчастіше, представники «Газпрому» називали суму $720 млн, з урахуванням пені. Але ми не обговорювали суму боргу, оскільки є різні думки. У цьому боргу є суми ще з 1994 року, там включені якісь витрати. Тому ми вирішили провести аудит, з’ясувати, як формувався цей обов’язок…Зауважте, у протоколі не називається жодна сума, вона буде встановлена ​​під час аудиту», – сказав Спину у вівторок на телеканалі Мoldova 1.

Він повідомив, що аудит проводитиме міжнародна компанія, яку відбере уряд Молдови. Відповідальними за цей процес є міністерство інфраструктури та регіонального розвитку та агентство державної власності.

Читайте в «Терміналі», відповідно до рішення РНБО та Уряду Оператор ГТС України надав екстрену допомогу Молдові в обсязі 15 млн м3 (тимчасова позичка газу) з метою стабілізації тиску в ГТС Молдови на час організації додаткових закупівель газу молдавськими колегами.