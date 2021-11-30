Вітренко: Росія може не продовжити угоду про транзит газу до ЄС після 2024 року

Обновлено: Ноябрь 30, 2021. Тэги: , , ,

Вітренко: Росія може не продовжити угоду про транзит газу до ЄС після 2024 року
Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що Росія може не продовжити угоду про транзит газу до Європейського союзу після 2024 року.

Про це він заявив у коментарі агентству Reuters.

«Немає нічого, навіть натяку, ніяких офіційних чи неофіційних переговорів… Ми обговорюємо це з американцями та з німцями, що всі ми хочемо продовження транзиту, але росіяни не хочуть починати ці дискусії», – заявив Вітренко.

За його словами, якщо угоду не продовжать, то залежність від «Північного потоку-1» і «Північного потоку-2» посилить контроль Росії над постачанням газу в Європу і зробить ЄС більш вразливим до політично мотивованих перебоїв і стрибків цін.

Очільник «Нафтогазу» також наголосив, що долучення України до процесу сертифікації «Північного потоку-2» не дає їй жодних повноважень зупиняти остаточну сертифікацію.

«Немає жодного права вето», – сказав він.

«Термінал» писав, Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що міністерство економіки та енергетики Німеччини не обговорювало сертифікацію «Північного потоку-2″ з Україною, що «дуже сумно».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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