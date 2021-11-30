Вітренко: Росія може не продовжити угоду про транзит газу до ЄС після 2024 року

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що Росія може не продовжити угоду про транзит газу до Європейського союзу після 2024 року.

Про це він заявив у коментарі агентству Reuters.

«Немає нічого, навіть натяку, ніяких офіційних чи неофіційних переговорів… Ми обговорюємо це з американцями та з німцями, що всі ми хочемо продовження транзиту, але росіяни не хочуть починати ці дискусії», – заявив Вітренко.

За його словами, якщо угоду не продовжать, то залежність від «Північного потоку-1» і «Північного потоку-2» посилить контроль Росії над постачанням газу в Європу і зробить ЄС більш вразливим до політично мотивованих перебоїв і стрибків цін.

Очільник «Нафтогазу» також наголосив, що долучення України до процесу сертифікації «Північного потоку-2» не дає їй жодних повноважень зупиняти остаточну сертифікацію.

«Немає жодного права вето», – сказав він.

«Термінал» писав, Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що міністерство економіки та енергетики Німеччини не обговорювало сертифікацію «Північного потоку-2″ з Україною, що «дуже сумно».