ГарПок повністю розрахувався за «зелену» електроенергію 2020 року

Обновлено: Январь 26, 2022. Тэги: , ,

ГарПок повністю розрахувався за «зелену» електроенергію 2020 року

Державне підприємство «Гарантований покупець» фіналізувало розрахунки за відновлювальну електроенергію, яку придбало у 2020 році

Повідомляє Гарантований покупець.

Для цього на підприємстві запровадили внутрішню робочу групу, головною метою якої стала максимально деталізована перевірка правильності нарахувань та розрахунків за періоди, коли виплати здійснили не усім виробникам. Протягом грудня-січня були, зокрема, переглянуті договори купівлі-продажу електроенергії, та послідовно підтверджена правильність розрахунку вартості електричної енергії за «зеленим» тарифом для кожного виробника у відповідному періоді. Спираючись на висновки робочої групи, підприємство поетапно виконало низку платежів на загальну суму близько 3 млрд грн: 31 грудня 2021 року – 300 млн грн, 21 січня – 2,6 млрд грн, та 24 січня 2022 року – 40 млн грн. Окрім того, що Гарантований покупець завдяки цьому повністю оплатив електроенергію, згенеровану у 2020 році, розрахунки з усіма без винятку виробниками за 2021 рік довели до пропорційного рівня.

Всього за вуглецево-нейтральну електричну енергію 2020 року Гарантований покупець заплатив 49 млрд грн. Ця сума повністю покриває вартість 10 219 тисяч «зелених» МВт•год.

Читайте у Терміналі: Рейтинг S&P для ДТЕК ВДЕ знижено через невиплату заборгованості ГарПоку.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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