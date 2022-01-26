ГарПок повністю розрахувався за «зелену» електроенергію 2020 року

Державне підприємство «Гарантований покупець» фіналізувало розрахунки за відновлювальну електроенергію, яку придбало у 2020 році.

Повідомляє Гарантований покупець.

Для цього на підприємстві запровадили внутрішню робочу групу, головною метою якої стала максимально деталізована перевірка правильності нарахувань та розрахунків за періоди, коли виплати здійснили не усім виробникам. Протягом грудня-січня були, зокрема, переглянуті договори купівлі-продажу електроенергії, та послідовно підтверджена правильність розрахунку вартості електричної енергії за «зеленим» тарифом для кожного виробника у відповідному періоді. Спираючись на висновки робочої групи, підприємство поетапно виконало низку платежів на загальну суму близько 3 млрд грн: 31 грудня 2021 року – 300 млн грн, 21 січня – 2,6 млрд грн, та 24 січня 2022 року – 40 млн грн. Окрім того, що Гарантований покупець завдяки цьому повністю оплатив електроенергію, згенеровану у 2020 році, розрахунки з усіма без винятку виробниками за 2021 рік довели до пропорційного рівня.

Всього за вуглецево-нейтральну електричну енергію 2020 року Гарантований покупець заплатив 49 млрд грн. Ця сума повністю покриває вартість 10 219 тисяч «зелених» МВт•год.

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