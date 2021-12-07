Рейтинг S&P для ДТЕК ВДЕ знижено через невиплату заборгованості ГарПоку

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгостроковий рейтинг емітента ДТЕК ВДЕ з рівня «B-» до рівня «CCC+».

Заявила ДТЕК ВДЕ.

На рішення агентства вплинули незаконні дії посадових осіб державних компаній, які призвели до непогашення історичної заборгованості перед ДТЕК ВДЕ за вироблену «зелену» електроенергію.

«Компанія ще не одержала $97 млн (3 млрд грн) історичної заборгованості, яку передбачалося погасити коштами, отриманими від недавнього випуску єврооблігацій «Укренерго» на суму $825 млн. Ми бачимо підвищені ризики для стягнення цієї дебіторської заборгованості через енергетичну кризу в Україні та нещодавні заяви президента України…, тому ми знижуємо рейтинг ДТЕК ВДЕ з «B-» до «CCC+», — йдеться в повідомленні агентства.

У своєму повідомленні S&P наголошує, що хоча законодавство України передбачає пропорційний розподіл коштів на всіх виробників електроенергії з відновлюваних джерел, ДТЕК ВДЕ став єдиною компанією, яка не одержала оплати.

Компанія вважає рішення ДП «Гарантований покупець» про невиплату заборгованості завідомо політичним і таким, що прямо суперечить усім зобов’язанням України перед європейськими інвесторами, які придбали єврооблігації НЕК «Укренерго».

Раніше Термінал писав, що ДТЕК ВДЕ попередило керівництво ГарПока про наслідки незаконних дій із засобами цільових еврооблігацій.