ДТЕК ВДЕ попередило керівництво ГарПока про наслідки незаконних дій із засобами цільових еврооблігацій

ДТЕК ВДЕ офіційно повідомила посадових осіб держпідприємства «Гарантований покупець» про юридичні наслідки їх незаконних дій.

Інформує ДТЕК ВДЕ.

«Будь-які спроби посадових осіб державної компанії використати кошти, що підлягають виплаті підприємствам ДТЕК ВДЕ, у розмірі 3,04 млрд грн не за цільовим призначенням розцінюватимуться як дії, що мають ознаки зловживання службовим становищем, перешкоджання законній господарській діяльності підприємств ДТЕК ВДЕ та їх навмисній дискримінації», — наголошується у заяві.

Компанія домагатиметься притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які вчинили незаконні дії із засобами цільових єврооблігацій як на території України, так і в юрисдикції іноземних держав. Насамперед Великобританії, де емітовано цільові єврооблігації.

Раніше Термінал писав, що ГарПок заплатив за «зелену» електроенергію 16,3 млрд грн.