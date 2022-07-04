Япония не собирается полностью отказываться от российского газа

Обновлено: Июль 04, 2022.

Япония не собирается полностью отказываться от российского газа

Глава японской корпорации Mitsui O.S.K. Lines Такеси Хасимото сообщил в понедельник, что властям страны будет тяжело полностью отказаться от покупки газа у России. Причина: сложная ситуация в энергетике Японии.

Как пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на Хасимото, газовые танкеры Mitsui O.S.K. Lines будут продолжать транспортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России в плановом режиме, без сбоев и сокращений. Он отметил, что сейчас цены и на СПГ, и на уголь находятся на спотовом рынке у верхних границ.

Глава компании особо отметил, по причине невероятно высоких цен на энергоносители во всем мире Токио не хотел бы отказываться от импорта СПГ из РФ.

Как отметил в беседе с изданием представитель энергетической компании, покупателям энергоресурсов в Японии необходим СПГ, производимый на проекте «Сахалин-2″ и поэтому власти страны приложат все возможные усилия для того, чтобы они получали необходимые услуги от Mitsui O.S.K. Lines вне независимости от геополитической ситуации.

Напомним, что 30 июня Путин подписал указ о специальных мерах в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) страны. Причина: недружественные действия ряда стран. Документ предусматривает смену оператора одного из крупнейших нефтегазовых проектов «Сахалин — 2″ на новое юрлицо. Ему перейдут все права и обязанности старого оператора Sakhalin Energy, чье имущество передадут в собственность России с одновременной передачей с целью безвозмездного использования новому оператору дальневосточного проекта.

Отметим, что в крупнейшей российской газовой компании «Газпром» в собственности было 50% плюс одна акция Sakhalin Energy, у британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell — 27,5% минус одна акция, у японских Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно.

Ранее японская газета Иомиури со ссылкой на анонимный источник в МИД Японии сообщила, что власти страны могут опротестовать и потребовать исправлений, если по проекту «Сахалин — 2″ к японским компаниям будут предъявлены несправедливые требования, нарушающие контракт. В свою очередь бизнес-издание «Никкэй» пишет, что указ по проекту «Сахалин — 2″ способен вбить клин раздора в единство государств блока G7.

Источник: НАНС

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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