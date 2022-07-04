Япония не собирается полностью отказываться от российского газа

Глава японской корпорации Mitsui O.S.K. Lines Такеси Хасимото сообщил в понедельник, что властям страны будет тяжело полностью отказаться от покупки газа у России. Причина: сложная ситуация в энергетике Японии.

Как пишет издание Financial Times (FT) со ссылкой на Хасимото, газовые танкеры Mitsui O.S.K. Lines будут продолжать транспортировать сжиженный природный газ (СПГ) из России в плановом режиме, без сбоев и сокращений. Он отметил, что сейчас цены и на СПГ, и на уголь находятся на спотовом рынке у верхних границ.

Глава компании особо отметил, по причине невероятно высоких цен на энергоносители во всем мире Токио не хотел бы отказываться от импорта СПГ из РФ.

Как отметил в беседе с изданием представитель энергетической компании, покупателям энергоресурсов в Японии необходим СПГ, производимый на проекте «Сахалин-2″ и поэтому власти страны приложат все возможные усилия для того, чтобы они получали необходимые услуги от Mitsui O.S.K. Lines вне независимости от геополитической ситуации.

Напомним, что 30 июня Путин подписал указ о специальных мерах в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) страны. Причина: недружественные действия ряда стран. Документ предусматривает смену оператора одного из крупнейших нефтегазовых проектов «Сахалин — 2″ на новое юрлицо. Ему перейдут все права и обязанности старого оператора Sakhalin Energy, чье имущество передадут в собственность России с одновременной передачей с целью безвозмездного использования новому оператору дальневосточного проекта.

Отметим, что в крупнейшей российской газовой компании «Газпром» в собственности было 50% плюс одна акция Sakhalin Energy, у британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell — 27,5% минус одна акция, у японских Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно.

Ранее японская газета Иомиури со ссылкой на анонимный источник в МИД Японии сообщила, что власти страны могут опротестовать и потребовать исправлений, если по проекту «Сахалин — 2″ к японским компаниям будут предъявлены несправедливые требования, нарушающие контракт. В свою очередь бизнес-издание «Никкэй» пишет, что указ по проекту «Сахалин — 2″ способен вбить клин раздора в единство государств блока G7.

Источник: НАНС