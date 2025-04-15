Німецька компанія Energiequelle розпочинає свій перший водневий проєкт у Фінляндії

Energiequelle Finland, дочірня компанія німецької енергетичної групи Energiequelle, отримала дозвіл на планування свого проєкту Oulu Green Hydrogen Park у фінському місті Оулу. Перша фаза передбачає будівництво водневого заводу потужністю до 5 МВт та заправної станції для автобусів і вантажівок. У майбутньому потужність може зрости до 500 МВт, залежно від ринкових умов та інфраструктури. Фінляндія розглядається як перспективний партнер для Німеччини у сфері зеленого водню.

Energiequelle Finland, дочірня компанія німецької енергетичної групи Energiequelle, отримала дозвіл на планування свого проєкту Oulu Green Hydrogen Park у фінському місті Оулу.

Перша фаза першого публічного водневого проєкту компанії у Фінляндії включає будівництво заводу з виробництва водню максимальною потужністю 5 МВт та заправної станції для автобусів і важких комерційних транспортних засобів.

Карл Шультейс, керівник з розвитку нового бізнесу Energiequelle Finland, зазначив: «За сприятливих ринкових умов ми очікуємо, що перша фаза буде готова до 2028 року. Проте це масштабний промисловий проєкт і інвестиція, тому отриманий нами дозвіл на планування — лише один із перших кроків до конкретних інвестиційних рішень. У проєктах такого розміру планування та дослідження завжди проводяться ретельно».

У наступній фазі потужність заводу може зрости до 10–50 МВт, а експорт водню через запланований трубопровід та порт Оулу стане можливим за наявності необхідної інфраструктури. Як повідомила компанія, у третій фазі виробництво може бути збільшене до додаткової потужності 100–500 МВт.

Графік та масштаб проєкту значною мірою залежатимуть від ринкової ситуації та інфраструктури на обраному майданчику.

Варто зазначити, що Оулу вже зарезервував три майданчики для водневих виробничих та переробних заводів (включаючи проєкт Energiequelle) на одній промисловій території із загальною потенційною потужністю до 1500 МВт.

Нільс Борстельманн, генеральний директор Energiequelle Finland, зауважив: «Ми вважаємо, що стратегія Оулу щодо об’єднання кількох виробників водню на одній території є правильною, оскільки вона сприяє розвитку інфраструктури транспортування водню в регіоні та дає чіткий сигнал енергомісткому бізнесу, що в майбутньому вони можуть розраховувати на виробництво водню тут. Саме таку передбачувану інвестиційну політику та підтримку довіри ми хочемо бачити з боку місцевих, національних та європейських різнорівневих рішень».

«З міжнародної та європейської перспективи Фінляндія має дуже сприятливі умови та потенціал для виробництва відновлюваної енергії та зеленого водню. Вже кілька років енергія у Фінляндії є однією з найдешевших у Європі, і на сьогодні 95% виробництва електроенергії в країні є безвихідним. Усі нові вітрові електростанції також працюють на ринкових умовах, без державних субсидій. Доступна та чиста енергія — це передумови ринкового виробництва водню, оскільки водень та його похідні вимагають великих енерговитрат. Завдяки великій території Фінляндія також має значний потенціал для швидкого збільшення виробництва відновлюваної енергії, зокрема вітрової та сонячної, у міру електрфікації Європи».

Шультейс додав: «Національна воднева стратегія Фінляндії передбачає виробництво 10% всього зеленого водню в Європейському Союзі, а національна стратегія Німеччини визначає внутрішній попит на водень та його похідні на рівні 95–130 ТВт·год до 2030 року, з яких близько 50–70% (45–90 ТВт·год) доведеться імпортувати. Фінляндія та Німеччина є ідеальними енергетичними партнерами».

Водночас варто згадати, що фінський газотранспортний оператор Gasgrid Finland планує створити інфраструктуру для транспортування водню, щоб з’єднати Фінляндію з Європою. У січні 2025 року всі три проєкти Gasgrid з розвитку водневої інфраструктури в Балтійському регіоні отримали фінансову підтримку Європейського Союзу (ЄС).

Проєкт Nordic-Baltic Hydrogen Corridor розвиває водневу інфраструктуру, що з’єднає ринки Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Німеччини. Nordic Hydrogen Route спрямований на створення водневої інфраструктури між Фінляндією та Швецією вздовж Ботнічної затоки. Baltic Sea Hydrogen Collector передбачає офшорну водневу інфраструктуру для з’єднання фінського, шведського та центральноєвропейського ринків.

Як повідомляється, ці проєкти мають на меті створити «ідеальні» інвестиційні умови для виробництва чистої електроенергії, водню та його переробки як у Фінляндії, так і в ширшому Балтійському регіоні.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: offshore-energy