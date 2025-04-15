Goldman Sachs знову знижує прогнози щодо цін на нафту

Інвестиційний банк Goldman Sachs втретє з початку квітня знизив очікування щодо цін на нафту, передбачаючи середню ціну Brent на рівні 63забарельу2025роціта63забарельу2025роціта58 у 2026 році. Аналітики також попереджають про ризики подальшого падіння цін у разі зняття обмежень на видобуток OPEC+ або через ескалацію тарифної війни.

Goldman Sachs втретє з початку квітня знизив прогнози щодо цін на нафту. Тепер банк очікує, що середня ціна Brent у 2025 році складе $63 забарель, а e 2026 році – 58. Ціна WTI, за прогнозами, становитиме $59 у поточному році та $55 у 2026 році, повідомляє Reuters.

Ця оцінка стала черговим коригуванням після попередніх змін: 4 квітня банк знизив прогнози на 2025 рік для Brent на 5,5% (до $69 за барель), а для WTI–на 4,3 (до $69 за барель). Водночас 6 квітня було переглянуто очікування на 2026 рік.

«Ціни на нафту могли б перевищити наш прогноз, якби адміністрація різко скасувала тарифи та заспокоїла ринки, споживачів і бізнес», – зазначили аналітики Goldman Sachs у своїй доповіді.

У найновішому оновленні банк також передбачив слабший, ніж очікувалося, ріст попиту на нафту – лише на 300 тисяч барелів на день у 2025 році. Крім того, прогноз попиту на кінець 2026 року було знижено на 900 тисяч барелів на день для четвертого кварталу.

Goldman Sachs також застерігає, що ціни можуть суттєво впасти, якщо OPEC+ скасує обмеження на видобуток, запроваджені у 2023 році. У такому випадку Brent може опуститися до $40 за барель, а в екстремальному сценарії – навіть нижче.

«Ризики для нашого зниженого прогнозу щодо цін на нафту є негативними, особливо на 2026 рік, через зростаючу загрозу рецесії та, меншою мірою, через потенційне збільшення пропозиції OPEC+», – йдеться в одній із доповідей банку.

Проте існує ймовірність, що тарифна війна, розпочата президентом Трампом на початку квітня, завершиться до того, як вона серйозно вплине на світову економіку. У такому разі найбільші ризики, про які попереджає Goldman Sachs, зникнуть, що зменшить небезпеку різкого падіння цін на нафту.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com