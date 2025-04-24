Ринок екологічного авіапалива США досягне $7 мільярдів до 2030 року

Новий звіт компанії MarketsandMarkets прогнозує, що ринок екологічного авіапалива (SAF) у США зросте майже в сім разів — з менш ніж 1мільярдау2024роцідо1мільярдау2024роцідо6,97 мільярда до кінця десятиліття. Найвищі темпи зростання очікуються у сегменті power-to-liquid (виробництво палива з «зеленого» водню та CO₂), а також у використанні сумішей SAF із традиційним паливом у пропорції понад 50%.

Новий звіт прогнозує, що ринок екологічного авіапалива (SAF) у США досягне 6,97мільярдадокінця2030року.Дослідження,проведенеконсалтинговоюкомпанієюMarketsandMarkets,оцінилообсягцьогоринкуминулогорокуменшніжу6,97мільярдадокінця2030року.Дослідження,проведенеконсалтинговоюкомпанієюMarketsandMarkets,оцінилообсягцьогоринкуминулогорокуменшніжу1 мільярд.

Існує кілька методів виробництва SAF:

Біопаливо (використання органічної сировини, наприклад, відходів жирів та олій);

Power-to-liquid (використання відновлюваної електроенергії для синтезу палива з «зеленого» водню та атмосферного CO₂);

Gas-to-liquid (перетворення природного газу на SAF).

Попри те, що біопаливо зараз домінує на ринку, найвищі темпи зростання (CAGR) до 2030 року очікуються саме в сегменті power-to-liquid. Як приклад, компанія Air Company вже запустила пілотний виробничий майданчик у Брукліні (Нью-Йорк), що працює за цією технологією.

Сучасні літаки розроблені з урахуванням особливостей SAF, оскільки воно, на відміну від традиційного палива, не містить ароматичних сполук, які запобігають витокам у паливній системі. Наразі SAF схвалено для використання лише у сумішах до 50% зі звичайним паливом, але звіт передбачає, що після отримання дозволів на суміші понад 50% саме вони забезпечать найшвидше зростання ринку — завдяки регуляторній підтримці та субсидіям.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: ainonline.com