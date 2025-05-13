США коригують енергетичний баланс: вугілля тимчасово повертається, газ втрачає позиції

Обновлено: Май 13, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

США коригують енергетичний баланс: вугілля тимчасово повертається, газ втрачає позиції

У США очікується зростання попиту на електроенергію на 2%, що підтримуватиме загальне виробництво. Водночас, частка природного газу зменшиться через ціновий тиск. Вугілля тимчасово повертається завдяки послабленню екологічних обмежень. Прогнозується зростання вугільної та сонячної генерації у короткостроковій перспективі, однак зниження вугільного потенціалу у 2026 році. Серед основних ризиків — регуляторна невизначеність та зміни погодних умов.

Тимчасове посилення вугільної генерації та трансформація ринку газу

  • Попит на електроенергію у США зросте на 2% — це стимулює генерацію, але не гарантує стабільності в енергобалансі.
  • Природний газ втрачає частку через зростання цін і конкуренцію з відновлюваними джерелами енергії.
  • Вугілля повертається у генерацію завдяки тимчасовим послабленням екологічної політики EPA та вигідній ціні.
  • Очікується зростання виробництва сонячної енергії як результат інвестицій і підтримки декарбонізації.
  • Потенціал вугільного сектору скоротиться до 2026 року через структурні зміни та глобальні кліматичні зобов’язання.

У короткостроковій перспективі США зіштовхнуться з парадоксом: попри курс на декарбонізацію, вугілля знову виходить на арену як доступний ресурс. Але структурна тенденція залишається — перехід до чистих джерел енергії триває.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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