США коригують енергетичний баланс: вугілля тимчасово повертається, газ втрачає позиції

У США очікується зростання попиту на електроенергію на 2%, що підтримуватиме загальне виробництво. Водночас, частка природного газу зменшиться через ціновий тиск. Вугілля тимчасово повертається завдяки послабленню екологічних обмежень. Прогнозується зростання вугільної та сонячної генерації у короткостроковій перспективі, однак зниження вугільного потенціалу у 2026 році. Серед основних ризиків — регуляторна невизначеність та зміни погодних умов.
Тимчасове посилення вугільної генерації та трансформація ринку газу
- Попит на електроенергію у США зросте на 2% — це стимулює генерацію, але не гарантує стабільності в енергобалансі.
- Природний газ втрачає частку через зростання цін і конкуренцію з відновлюваними джерелами енергії.
- Вугілля повертається у генерацію завдяки тимчасовим послабленням екологічної політики EPA та вигідній ціні.
- Очікується зростання виробництва сонячної енергії як результат інвестицій і підтримки декарбонізації.
- Потенціал вугільного сектору скоротиться до 2026 року через структурні зміни та глобальні кліматичні зобов’язання.
У короткостроковій перспективі США зіштовхнуться з парадоксом: попри курс на декарбонізацію, вугілля знову виходить на арену як доступний ресурс. Але структурна тенденція залишається — перехід до чистих джерел енергії триває.
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: IEA