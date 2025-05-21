Україна тисне на G7, щоб знизити межу ціни на російську нафту до $30

Обновлено: Май 21, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Україна тисне на G7, щоб знизити межу ціни на російську нафту до $30

Україна закликає G7 знизити межу ціни на російську нафту з $60 до $30 за барель у спробі посилити фінансовий тиск на кремль, попри можливі труднощі у виконанні цього рішення. 

Нова пропозиція України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час виступу у Брюсселі заявив, що поточна межа ціни на російську нафту є занадто лояльною, оскільки глобальні ціни впали, і російські барелі вже торгуються нижче цього рівня. Він зазначив, що «з нашої точки зору, розумна межа ціни становить 30 доларів».

  • ЄС та Велика Британія нещодавно ввели нові санкції проти росії, спрямовані на так званий «тіньовий флот» та фінансові компанії, які допомагають москві обходити попередні обмеження.
  • ЄС вже обговорює можливість зниження межі ціни до $50.
  • Пропозиція України про зниження межі ціни до $30 може ще більше посилити тиск на росію.

Водночас зниження межі ціни може виявитися складним завданням. Хоча механізм технічно дозволяє російській нафті використовувати західне страхування та фінансування лише нижче встановленої ціни, виконання цього рішення завжди було складним.

«Чим більший тиск, тим більше мотивів у москви буде рухатися до реального миру», — заявив Президент України Зеленський.

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com

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(Всего статей: 15)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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