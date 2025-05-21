Україна тисне на G7, щоб знизити межу ціни на російську нафту до $30

Україна закликає G7 знизити межу ціни на російську нафту з $60 до $30 за барель у спробі посилити фінансовий тиск на кремль, попри можливі труднощі у виконанні цього рішення.

Нова пропозиція України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час виступу у Брюсселі заявив, що поточна межа ціни на російську нафту є занадто лояльною, оскільки глобальні ціни впали, і російські барелі вже торгуються нижче цього рівня. Він зазначив, що «з нашої точки зору, розумна межа ціни становить 30 доларів».

ЄС та Велика Британія нещодавно ввели нові санкції проти росії, спрямовані на так званий «тіньовий флот» та фінансові компанії, які допомагають москві обходити попередні обмеження.

ЄС вже обговорює можливість зниження межі ціни до $50.

Пропозиція України про зниження межі ціни до $30 може ще більше посилити тиск на росію.

Водночас зниження межі ціни може виявитися складним завданням. Хоча механізм технічно дозволяє російській нафті використовувати західне страхування та фінансування лише нижче встановленої ціни, виконання цього рішення завжди було складним.

«Чим більший тиск, тим більше мотивів у москви буде рухатися до реального миру», — заявив Президент України Зеленський.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com