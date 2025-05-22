Ціни на нафту знижуються на тлі геополітичної напруги та зростання запасів у США

Звіт EIA про несподіване збільшення запасів нафти у США та невизначеність довкола Близького Сходу спричинили падіння котирувань Brent та WTI.
Невизначеність довкола Ірану та запаси у США тиснуть на ринок
- Ціни на нафту знизилися після того, як Управління енергетичної інформації США (EIA) оприлюднило дані про несподіване зростання запасів нафти.
- Brent торгувався на рівні 64,82 дол./бар., а WTI – 61,50 дол./бар., обидва нижче за рівень закриття в середу.
- Згідно з даними EIA, запаси сирої нафти зросли на 1,3 млн барелів, бензину – на 800 тис., а середніх дистилятів – на 600 тис. барелів.
- Ці фактори чинять тиск на світові цінові бенчмарки, попри помірне збільшення саме паливних запасів.
«Попри побоювання через зростання запасів у США, деякі інвестори очікують, що літній сезон автопоїздок, який стартує після вікенду Memorial Day, призведе до зниження обсягів у сховищах і обмежить подальше зниження цін», — зазначив аналітик Nissan Securities Хіроюкі Кікукава у коментарі для Reuters.
- Згідно з повідомленням Bloomberg, перспективи завершення війни в Україні та зрив ядерних переговорів США з Іраном чинять ведмежий тиск на нафтовий ринок.
- Водночас, жоден із цих сценаріїв не має чітких перспектив реалізації у короткостроковому періоді.
Фактор Ірану залишається ключовим ризиком
- На початку тижня ціни зросли на тлі повідомлень CNN про те, що уряд Ізраїлю планує прямі удари по іранських ядерних об’єктах.
- За словами представника американської розвідки, вірогідність таких ударів «суттєво зросла в останні місяці».
- Ці повідомлення підняли котирування нафти на 1%.
Переговори між США та Іраном тривають
- Наступний раунд переговорів між Вашингтоном і Тегераном розпочнеться завтра в Римі.
- Прогнозувати результат складно, оскільки сторони досі мають принципові розбіжності щодо іранської ядерної програми.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com,