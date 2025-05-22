Ціни на нафту знижуються на тлі геополітичної напруги та зростання запасів у США

Обновлено: Май 22, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Ціни на нафту знижуються на тлі геополітичної напруги та зростання запасів у США

Звіт EIA про несподіване збільшення запасів нафти у США та невизначеність довкола Близького Сходу спричинили падіння котирувань Brent та WTI.

Невизначеність довкола Ірану та запаси у США тиснуть на ринок

  • Ціни на нафту знизилися після того, як Управління енергетичної інформації США (EIA) оприлюднило дані про несподіване зростання запасів нафти.
  • Brent торгувався на рівні 64,82 дол./бар., а WTI – 61,50 дол./бар., обидва нижче за рівень закриття в середу.
  • Згідно з даними EIA, запаси сирої нафти зросли на 1,3 млн барелів, бензину – на 800 тис., а середніх дистилятів – на 600 тис. барелів.
  • Ці фактори чинять тиск на світові цінові бенчмарки, попри помірне збільшення саме паливних запасів.

«Попри побоювання через зростання запасів у США, деякі інвестори очікують, що літній сезон автопоїздок, який стартує після вікенду Memorial Day, призведе до зниження обсягів у сховищах і обмежить подальше зниження цін», — зазначив аналітик Nissan Securities Хіроюкі Кікукава у коментарі для Reuters.

  • Згідно з повідомленням Bloomberg, перспективи завершення війни в Україні та зрив ядерних переговорів США з Іраном чинять ведмежий тиск на нафтовий ринок.
  • Водночас, жоден із цих сценаріїв не має чітких перспектив реалізації у короткостроковому періоді.

Фактор Ірану залишається ключовим ризиком

  • На початку тижня ціни зросли на тлі повідомлень CNN про те, що уряд Ізраїлю планує прямі удари по іранських ядерних об’єктах.
  • За словами представника американської розвідки, вірогідність таких ударів «суттєво зросла в останні місяці».
  • Ці повідомлення підняли котирування нафти на 1%.

Переговори між США та Іраном тривають

  • Наступний раунд переговорів між Вашингтоном і Тегераном розпочнеться завтра в Римі.
  • Прогнозувати результат складно, оскільки сторони досі мають принципові розбіжності щодо іранської ядерної програми.

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com,

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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