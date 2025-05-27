Українська енергосистема: виклики та відновлення на тлі нових атак

Обновлено: Май 27, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Українська енергосистема: виклики та відновлення на тлі нових атак

Попри безперервні обстріли з боку росії, українська енергосистема залишається стабільною. З 25 по 27 травня 2025 року фіксується зростання споживання електроенергії через погодні умови та тривають відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах.

Стан енергосистеми та споживання електроенергії

  • Станом на 27 травня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено.
  • Споживання електроенергії за попередню добу було дещо більшим, ніж за аналогічну добу 2024 року, що пояснюється низьким температурним режимом в західній частині України.
  • 26 травня споживання електроенергії зросло на 7,9% порівняно з попереднім робочим днем через хмарну погоду та дощі, що знизило ефективність сонячних електростанцій.
  • Унаслідок негоди 26 травня 32 населені пункти в двох областях залишилися без електропостачання; ремонтні бригади вже працюють над відновленням.

Відновлення енергетичної інфраструктури

  • Тривають відновлювальні роботи на пошкоджених ворожими обстрілами енергооб’єктах.
  • Здійснюються поточні планові ремонти для підготовки обладнання до наступного опалювального сезону та періодів підвищеного навантаження у літній період.
  • Україна активно впроваджує децентралізовані джерела енергії, зокрема сонячні та вітрові електростанції, які виявилися більш стійкими до атак.

Міжнародна підтримка та інвестиції

  • Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує надати Україні близько 1 мільярда євро у 2025 році для відновлення енергетичного сектору та підвищення його стійкості.
  • Європейська комісія запропонувала новий пакет підтримки для забезпечення енергетичної системи України та її повної інтеграції в європейський енергетичний ринок.

«Збільшення споживання електроенергії через погодні умови та триваючі обстріли з боку росії створюють додаткове навантаження на енергосистему. Проте завдяки міжнародній підтримці та впровадженню децентралізованих джерел енергії, Україна продовжує забезпечувати стабільне електропостачання для своїх громадян.»

Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго УкраїниUkrenergo, Bloomberg, Reuters, CE Energy News

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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