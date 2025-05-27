Українська енергосистема: виклики та відновлення на тлі нових атак

Попри безперервні обстріли з боку росії, українська енергосистема залишається стабільною. З 25 по 27 травня 2025 року фіксується зростання споживання електроенергії через погодні умови та тривають відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах.
Стан енергосистеми та споживання електроенергії
- Станом на 27 травня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено.
- Споживання електроенергії за попередню добу було дещо більшим, ніж за аналогічну добу 2024 року, що пояснюється низьким температурним режимом в західній частині України.
- 26 травня споживання електроенергії зросло на 7,9% порівняно з попереднім робочим днем через хмарну погоду та дощі, що знизило ефективність сонячних електростанцій.
- Унаслідок негоди 26 травня 32 населені пункти в двох областях залишилися без електропостачання; ремонтні бригади вже працюють над відновленням.
Відновлення енергетичної інфраструктури
- Тривають відновлювальні роботи на пошкоджених ворожими обстрілами енергооб’єктах.
- Здійснюються поточні планові ремонти для підготовки обладнання до наступного опалювального сезону та періодів підвищеного навантаження у літній період.
- Україна активно впроваджує децентралізовані джерела енергії, зокрема сонячні та вітрові електростанції, які виявилися більш стійкими до атак.
Міжнародна підтримка та інвестиції
- Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує надати Україні близько 1 мільярда євро у 2025 році для відновлення енергетичного сектору та підвищення його стійкості.
- Європейська комісія запропонувала новий пакет підтримки для забезпечення енергетичної системи України та її повної інтеграції в європейський енергетичний ринок.
«Збільшення споживання електроенергії через погодні умови та триваючі обстріли з боку росії створюють додаткове навантаження на енергосистему. Проте завдяки міжнародній підтримці та впровадженню децентралізованих джерел енергії, Україна продовжує забезпечувати стабільне електропостачання для своїх громадян.»
Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України, Ukrenergo, Bloomberg, Reuters, CE Energy News