Британські парламентарі звинувачують паливних рітейлерів у завищенні цін попри зниження гуртових цін

Група депутатів Лейбористської партії Великої Британії закликає до негайного розслідування дій паливних рітейлерів, які, за їхніми словами, утримують високі роздрібні ціни на пальне попри значне зниження гуртових вартостей.
Роздрібні ціни не відображають зниження гуртових вартостей
- Станом на 23 травня 2025 року середня ціна на бензин у Великій Британії становила 132,5 пенса за літр, а на дизель — 138,8 пенса, що лише незначно нижче порівняно з початком місяця, попри суттєве зниження гуртових цін.
- Раніше цього місяця RAC Fuel Watch повідомляв, що роздрібні ціни повинні бути щонайменше на 4 пенси нижчими, виходячи з поточних гуртових вартостей.
- Депутати закликають Управління з питань конкуренції та ринків (CMA) розпочати розслідування та розглянути можливість накладення штрафів на рітейлерів, які завищують ціни для споживачів.
«Високі ціни на пальне — це те, де громадськість і бізнес найбільше відчувають біль від зростання рахунків,» — зазначив депутат від Далкіта та Доллара Грем Дауні.
Депутати підтримують нову урядову ініціативу PumpWatch, спрямовану на забезпечення прозорості цін на пальне, але попереджають, що вона сама по собі не знизить ціни на заправках. Лейбористи також пообіцяли запустити додаток Fuel Finder до кінця 2025 року, щоб допомогти водіям знаходити найнижчі ціни поблизу.
Джерело: Terminal
За матеріалами: The Sun, RAC Fuel Watch