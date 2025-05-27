Рубрика | Україна

Британські парламентарі звинувачують паливних рітейлерів у завищенні цін попри зниження гуртових цін

Обновлено: Май 27, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Британські парламентарі звинувачують паливних рітейлерів у завищенні цін попри зниження гуртових цін

Група депутатів Лейбористської партії Великої Британії закликає до негайного розслідування дій паливних рітейлерів, які, за їхніми словами, утримують високі роздрібні ціни на пальне попри значне зниження гуртових вартостей.

Роздрібні ціни не відображають зниження гуртових вартостей

  • Станом на 23 травня 2025 року середня ціна на бензин у Великій Британії становила 132,5 пенса за літр, а на дизель — 138,8 пенса, що лише незначно нижче порівняно з початком місяця, попри суттєве зниження гуртових цін.
  • Раніше цього місяця RAC Fuel Watch повідомляв, що роздрібні ціни повинні бути щонайменше на 4 пенси нижчими, виходячи з поточних гуртових вартостей.
  • Депутати закликають Управління з питань конкуренції та ринків (CMA) розпочати розслідування та розглянути можливість накладення штрафів на рітейлерів, які завищують ціни для споживачів.

«Високі ціни на пальне — це те, де громадськість і бізнес найбільше відчувають біль від зростання рахунків,» — зазначив депутат від Далкіта та Доллара Грем Дауні.

Депутати підтримують нову урядову ініціативу PumpWatch, спрямовану на забезпечення прозорості цін на пальне, але попереджають, що вона сама по собі не знизить ціни на заправках. Лейбористи також пообіцяли запустити додаток Fuel Finder до кінця 2025 року, щоб допомогти водіям знаходити найнижчі ціни поблизу.

Джерело: Terminal
За матеріалами: The Sun, RAC Fuel Watch

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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