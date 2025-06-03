Українська енергосистема залишається стабільною попри наслідки атак: баланс збережено

Обновлено: Июнь 03, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Українська енергосистема залишається стабільною попри наслідки атак: баланс збережено

Станом на 3 червня енергосистема України функціонує збалансовано, попри попередні пошкодження інфраструктури внаслідок обстрілів. Тривають відновлювальні роботи та підготовка до наступного опалювального сезону.

Генерація та споживання під контролем: система витримує виклики

  • Стан енергосистеми стабільний: планові обмеження не застосовуються, споживання нижче, ніж рік тому.
  • Відновлення триває: фахівці енергокомпаній відновлюють об’єкти, пошкоджені внаслідок атак, зокрема високовольтні підстанції та лінії електропередач.
  • Тривають технічні заходи з підготовки до осінньо-зимового періоду: ремонти обладнання, перевірка резервних схем живлення, модернізація систем управління.
  • Навантаження на систему влітку зростає через використання кондиціонерів, тому громадян закликають економно використовувати електроенергію у пікові години (08:00–11:00 та 19:00–22:00).

Ситуація на ЗАЕС: рівень охолодження залишається стабільним

  • На 3 червня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС становить 14,01 м.
  • Цього рівня достатньо для забезпечення технологічних потреб станції у воді для охолодження реакторів.
  • Попри присутність військових рф на території станції, українські фахівці докладають зусиль до підтримки технічної безпеки.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України, НЕК «Укренерго», * НАЕК «Енергоатом»

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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