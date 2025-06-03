Українська енергосистема залишається стабільною попри наслідки атак: баланс збережено

Станом на 3 червня енергосистема України функціонує збалансовано, попри попередні пошкодження інфраструктури внаслідок обстрілів. Тривають відновлювальні роботи та підготовка до наступного опалювального сезону.
Генерація та споживання під контролем: система витримує виклики
- Стан енергосистеми стабільний: планові обмеження не застосовуються, споживання нижче, ніж рік тому.
- Відновлення триває: фахівці енергокомпаній відновлюють об’єкти, пошкоджені внаслідок атак, зокрема високовольтні підстанції та лінії електропередач.
- Тривають технічні заходи з підготовки до осінньо-зимового періоду: ремонти обладнання, перевірка резервних схем живлення, модернізація систем управління.
- Навантаження на систему влітку зростає через використання кондиціонерів, тому громадян закликають економно використовувати електроенергію у пікові години (08:00–11:00 та 19:00–22:00).
Ситуація на ЗАЕС: рівень охолодження залишається стабільним
- На 3 червня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС становить 14,01 м.
- Цього рівня достатньо для забезпечення технологічних потреб станції у воді для охолодження реакторів.
- Попри присутність військових рф на території станції, українські фахівці докладають зусиль до підтримки технічної безпеки.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України, НЕК «Укренерго», * НАЕК «Енергоатом»