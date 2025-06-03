ОПЕК+ оголосила про збільшення видобутку нафти в липні 2025 року

Обновлено: Июнь 03, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

ОПЕК+ оголосила про збільшення видобутку нафти в липні 2025 року

Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) вирішили збільшити видобуток нафти на 411 тисяч барелів на добу в липні 2025 року, прагнучи відновити частку ринку та стабілізувати ціни. Це рішення прийнято на тлі зростаючої геополітичної напруги та економічних викликів для країн-виробників нафти.

Зростання видобутку нафти та його вплив на ринок

  • ОПЕК+ планує збільшити видобуток нафти на 411 тис. барелів на добу в липні 2025 року, що є частиною стратегії поступового відновлення обсягів після попередніх скорочень.
  • Ціни на нафту Brent зросли на 4% до $65,26 за барель, а WTI — на 4,4% до $63,47, попри оголошення про збільшення видобутку, що свідчить про вплив геополітичних факторів на ринок.
  • Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що середня ціна нафти Brent у 2025 році становитиме $60 за барель, а WTI — $56 за барель, з огляду на зростання світових запасів та уповільнення попиту.

Ситуація на росії та її вплив на енергетичний ринок

  • росія стикається з труднощами у збільшенні експорту нафти через санкції та обмежений доступ до танкерів, що ускладнює транспортування нафти до Азії.
  • Центральний банк росії попереджає про ризики для економіки через низькі ціни на нафту, які зменшують доходи експортерів та державного бюджету.

Прогнози щодо цін на нафту та природний газ

  • Аналітики очікують, що ціни на нафту залишатимуться в межах $60–$65 за барель у найближчі місяці, з огляду на баланс між зростаючим видобутком та геополітичними ризиками.
  • Ціни на природний газ у США прогнозуються на рівні $4,10 за MMBtu у 2025 році, що вище попередніх прогнозів через зниження запасів та зростання попиту.

«Збільшення видобутку ОПЕК+ зазвичай суттєво впливають на стабільність ринку, але сьогодні геополітичні фактори залишаються ключовими драйверами цін,» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal

За матеріалами:

Reuters
Barron’s
Reuters
EIA

Додаткові джерела інформації по темі:

Reuters: Росія готується до скорочення видобутку нафти через санкції та атаки дронів
EIA: Короткостроковий енергетичний прогноз
Reuters: Goldman Sachs прогнозує збільшення видобутку ОПЕК+ у серпні

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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