ОПЕК+ оголосила про збільшення видобутку нафти в липні 2025 року

Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) вирішили збільшити видобуток нафти на 411 тисяч барелів на добу в липні 2025 року, прагнучи відновити частку ринку та стабілізувати ціни. Це рішення прийнято на тлі зростаючої геополітичної напруги та економічних викликів для країн-виробників нафти.
Зростання видобутку нафти та його вплив на ринок
- ОПЕК+ планує збільшити видобуток нафти на 411 тис. барелів на добу в липні 2025 року, що є частиною стратегії поступового відновлення обсягів після попередніх скорочень.
- Ціни на нафту Brent зросли на 4% до $65,26 за барель, а WTI — на 4,4% до $63,47, попри оголошення про збільшення видобутку, що свідчить про вплив геополітичних факторів на ринок.
- Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що середня ціна нафти Brent у 2025 році становитиме $60 за барель, а WTI — $56 за барель, з огляду на зростання світових запасів та уповільнення попиту.
Ситуація на росії та її вплив на енергетичний ринок
- росія стикається з труднощами у збільшенні експорту нафти через санкції та обмежений доступ до танкерів, що ускладнює транспортування нафти до Азії.
- Центральний банк росії попереджає про ризики для економіки через низькі ціни на нафту, які зменшують доходи експортерів та державного бюджету.
Прогнози щодо цін на нафту та природний газ
- Аналітики очікують, що ціни на нафту залишатимуться в межах $60–$65 за барель у найближчі місяці, з огляду на баланс між зростаючим видобутком та геополітичними ризиками.
- Ціни на природний газ у США прогнозуються на рівні $4,10 за MMBtu у 2025 році, що вище попередніх прогнозів через зниження запасів та зростання попиту.
«Збільшення видобутку ОПЕК+ зазвичай суттєво впливають на стабільність ринку, але сьогодні геополітичні фактори залишаються ключовими драйверами цін,» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.
Джерело: Terminal
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Reuters: Росія готується до скорочення видобутку нафти через санкції та атаки дронів
EIA: Короткостроковий енергетичний прогноз
Reuters: Goldman Sachs прогнозує збільшення видобутку ОПЕК+ у серпні