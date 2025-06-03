Європейський ринок LPG: нові виклики та можливості на тлі глобальних змін

Останній тиждень травня 2025 року приніс значні зміни на ринку скрапленого нафтового газу (LPG) у Європі. Зниження цін, зміни в торговельних потоках та геополітичні фактори формують нову реальність для учасників ринку.
Ключові тенденції тижня
- Зниження цін на LPG: Saudi Aramco та Sonatrach оголосили про зниження офіційних цін на пропан і бутан на червень 2025 року. Зокрема, ціна на пропан знижена на $10 до $600 за тонну, а на бутан — на $20 до $570 за тонну. Sonatrach знизила ціну на пропан на $45 до $445 за тонну, а на бутан — на $55 до $435 за тонну.
- Зміни в торговельних потоках: На тлі санкцій ЄС проти російського LPG, які набули чинності в грудні 2024 року, спостерігається зростання імпорту LPG з США до Європи. У першому кварталі 2025 року експорт LPG з США до Середземномор’я перевищив поставки до Північно-Західної Європи.
- Скорочення споживання в Європі: Очікується зниження загального споживання LPG у Європі до 31,9 млн тонн у 2025 році з 33,18 млн тонн у 2024 році. Основною причиною є зменшення попиту з боку нафтохімічної промисловості.
- Вплив геополітики: Торговельні напруження між США та Китаєм призвели до перенаправлення американського LPG з Китаю до Європи та інших регіонів Азії. Це створює нові можливості для європейських імпортерів, але також підвищує конкуренцію на ринку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters, OPIS
Додаткові джерела інформації по темі:
* Reuters: Sonatrach and Saudi Aramco cut June LPG prices by 2-11%
* OPIS: Europe LPG Market Eyes Waning Petrochemicals as Geopolitical Risks Climb in 2025
* Reuters: Sino-US trade war redrawing global LPG trading outlook