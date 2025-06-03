Європейський ринок LPG: нові виклики та можливості на тлі глобальних змін

Обновлено: Июнь 03, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , ,

Європейський ринок LPG: нові виклики та можливості на тлі глобальних змін

Останній тиждень травня 2025 року приніс значні зміни на ринку скрапленого нафтового газу (LPG) у Європі. Зниження цін, зміни в торговельних потоках та геополітичні фактори формують нову реальність для учасників ринку.

Ключові тенденції тижня

  • Зниження цін на LPG: Saudi Aramco та Sonatrach оголосили про зниження офіційних цін на пропан і бутан на червень 2025 року. Зокрема, ціна на пропан знижена на $10 до $600 за тонну, а на бутан — на $20 до $570 за тонну. Sonatrach знизила ціну на пропан на $45 до $445 за тонну, а на бутан — на $55 до $435 за тонну.
  • Зміни в торговельних потоках: На тлі санкцій ЄС проти російського LPG, які набули чинності в грудні 2024 року, спостерігається зростання імпорту LPG з США до Європи. У першому кварталі 2025 року експорт LPG з США до Середземномор’я перевищив поставки до Північно-Західної Європи.
  • Скорочення споживання в Європі: Очікується зниження загального споживання LPG у Європі до 31,9 млн тонн у 2025 році з 33,18 млн тонн у 2024 році. Основною причиною є зменшення попиту з боку нафтохімічної промисловості.
  • Вплив геополітики: Торговельні напруження між США та Китаєм призвели до перенаправлення американського LPG з Китаю до Європи та інших регіонів Азії. Це створює нові можливості для європейських імпортерів, але також підвищує конкуренцію на ринку.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters, OPIS

Додаткові джерела інформації по темі:

* Reuters: Sonatrach and Saudi Aramco cut June LPG prices by 2-11%
* OPIS: Europe LPG Market Eyes Waning Petrochemicals as Geopolitical Risks Climb in 2025
* Reuters: Sino-US trade war redrawing global LPG trading outlook

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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