Різке падіння нафтових доходів росії у травні 2025 року: наслідки для бюджету та економіки

У травні 2025 року федеральні доходи росії від нафти та газу скоротилися на 53% порівняно з квітнем, досягнувши 512,7 млрд рублів (\$6,55 млрд), що на 35% менше, ніж у травні 2024 року. Це найнижчий показник з червня 2023 року.

Падіння нафтових доходів та його вплив на бюджет росії

Скорочення нафтових доходів росії у травні 2025 року стало наслідком зниження світових цін на нафту та зміцнення рубля. Це призвело до зменшення рублевої вартості нафти Urals до 4 195 рублів за барель (близько \$49,35), що на 38% нижче за показник, закладений у бюджеті на 2025 рік.

Доходи від нафти та газу у травні 2025 року склали 512,7 млрд рублів , що на 53% менше, ніж у квітні, і на 35% менше, ніж у травні 2024 року.

, що на 53% менше, ніж у квітні, і на 35% менше, ніж у травні 2024 року. У період з січня по травень 2025 року доходи від нафти та газу зменшилися на 14,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, досягнувши 4,24 трлн рублів.

порівняно з аналогічним періодом 2024 року, досягнувши 4,24 трлн рублів. Уряд росії переглянув прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік, збільшивши його до 1,7% ВВП з попереднього прогнозу в 0,5%.

Зниження нафтових доходів створює додатковий тиск на бюджет росії, особливо в умовах зростання витрат на оборону та соціальні програми. Уряд змушений шукати додаткові джерела фінансування, включаючи використання резервів та збільшення запозичень.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, NV.ua, Bloomberg, The Moscow Times,

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* Reuters: Росія збільшує прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік через низькі ціни на нафту

* Financial Times: Зниження цін на нафту загрожує бюджету росії

* AP News: Економіка росії під тиском через війну в Україні та санкції