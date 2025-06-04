Різке падіння нафтових доходів росії у травні 2025 року: наслідки для бюджету та економіки

Обновлено: Июнь 04, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Різке падіння нафтових доходів росії у травні 2025 року: наслідки для бюджету та економіки

У травні 2025 року федеральні доходи росії від нафти та газу скоротилися на 53% порівняно з квітнем, досягнувши 512,7 млрд рублів (\$6,55 млрд), що на 35% менше, ніж у травні 2024 року. Це найнижчий показник з червня 2023 року.

Падіння нафтових доходів та його вплив на бюджет росії

Скорочення нафтових доходів росії у травні 2025 року стало наслідком зниження світових цін на нафту та зміцнення рубля. Це призвело до зменшення рублевої вартості нафти Urals до 4 195 рублів за барель (близько \$49,35), що на 38% нижче за показник, закладений у бюджеті на 2025 рік.

  • Доходи від нафти та газу у травні 2025 року склали 512,7 млрд рублів, що на 53% менше, ніж у квітні, і на 35% менше, ніж у травні 2024 року.
  • У період з січня по травень 2025 року доходи від нафти та газу зменшилися на 14,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, досягнувши 4,24 трлн рублів.
  • Уряд росії переглянув прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік, збільшивши його до 1,7% ВВП з попереднього прогнозу в 0,5%.

Зниження нафтових доходів створює додатковий тиск на бюджет росії, особливо в умовах зростання витрат на оборону та соціальні програми. Уряд змушений шукати додаткові джерела фінансування, включаючи використання резервів та збільшення запозичень.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters, NV.ua, Bloomberg, The Moscow Times,

Додаткові джерела інформації по темі:

* Reuters: Росія збільшує прогноз дефіциту бюджету на 2025 рік через низькі ціни на нафту
* Financial Times: Зниження цін на нафту загрожує бюджету росії
* AP News: Економіка росії під тиском через війну в Україні та санкції

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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