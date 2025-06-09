Сонце дешевшає, вітер дорожчає: як змінюються перспективи сонячної та вітрової енергетики

Виробники відновлюваної енергетики зіштовхуються з кризою прибутковості через протилежні цінові тренди на сонячну та вітрову енергію
Ціновий тиск у сонячному секторі: масштабна конкуренція і борги
У 2024 році світовий ринок сонячних модулів завершив рік з історично низькими цінами, що зумовлено надлишком пропозиції та агресивною ціновою стратегією китайських виробників. Основні наслідки:
- Зниження маржинальності до від’ємних значень — від виробництва полікремнію до збирання модулів.
- Зростання боргового навантаження: співвідношення боргу до власного капіталу зросло на 86% з першого до четвертого кварталу 2024 року.
- Найменше постраждали виробники з доступом до вигідних експортних ринків — Японії, Кореї, а також інтегровані компанії Північної Америки, захищені від іноземної конкуренції.
Падіння прибутковості та спроби локалізації виробництва
Попри скорочення інвестицій через зниження рентабельності, деякі країни роблять ставку на національне виробництво:
- У США виробництво сонячних модулів зросло втричі у 2024 році завдяки тарифній політиці.
- Індія відновила регламент ALMM із метою досягти 100% локального виробництва сонячних елементів для державних проєктів до 2026 року.
Хоча асоціація китайських виробників спробувала втримати ціни завдяки встановленню цінового дна, його ефективність сумнівна — виробництво сонячних елементів продовжує зростати. Ринок ще довго залишатиметься перенасиченим, що сигналізує про перехід до меншого за обсягом, але більш конкурентного сектору.
Вітер змін: інша динаміка у вітроенергетиці
На противагу сонячному сектору, у вітроенергетиці ціновий тиск ослаб:
- У 2024 році західні виробники вітротурбін зберігали високі ціни на нові замовлення, що дозволило покращити маржу завдяки переходу до прибутковіших проєктів.
- Четвертий квартал відзначився стрибком замовлень у Європі на 140% до 7,8 ГВт.
Однак зростання цін на турбіни та послаблення державної підтримки зробили частину проєктів економічно недоцільними:
- Найбільше страждає офшорний сегмент: компанії, як-от Ørsted, скорочують інвестиції, а нафтові гіганти зменшують або відокремлюють свої портфелі офшорної вітроенергетики.
- BP (тепер JERA) оцінила дохідність офшорних проєктів на рівні 6–8% IRR, що суттєво поступається 15–20% у нафті та газі.
Що чекає ринок у 2025 році?
Попри труднощі, ринок готується до перегрупування:
- Європа планує аукціони на 11,7 ГВт офшорної вітроенергетики у 2025 році.
- Низка країн переглядає політику державної підтримки, щоб стимулювати інвесторів.
- Очікується, що ринок очиститься від слабких гравців, а традиційні розробники отримають кращі умови після провальних аукціонів 2024 року.
Попри нещодавні невдачі у Великій Британії, 11,7 ГВт офшорної вітроенергетики заплановано до аукціонів у Європі у 2025 році.
Джерело: Terminal
За матеріалами: BloombergNEF
Додаткові джерела інформації:
PV Magazine
IEA Renewables Report 2025
WindEurope Statistics