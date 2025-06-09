Сонце дешевшає, вітер дорожчає: як змінюються перспективи сонячної та вітрової енергетики

Виробники відновлюваної енергетики зіштовхуються з кризою прибутковості через протилежні цінові тренди на сонячну та вітрову енергію

Ціновий тиск у сонячному секторі: масштабна конкуренція і борги

У 2024 році світовий ринок сонячних модулів завершив рік з історично низькими цінами, що зумовлено надлишком пропозиції та агресивною ціновою стратегією китайських виробників. Основні наслідки:

Зниження маржинальності до від’ємних значень — від виробництва полікремнію до збирання модулів.

— від виробництва полікремнію до збирання модулів. Зростання боргового навантаження : співвідношення боргу до власного капіталу зросло на 86% з першого до четвертого кварталу 2024 року.

: співвідношення боргу до власного капіталу зросло з першого до четвертого кварталу 2024 року. Найменше постраждали виробники з доступом до вигідних експортних ринків — Японії, Кореї, а також інтегровані компанії Північної Америки, захищені від іноземної конкуренції.

Падіння прибутковості та спроби локалізації виробництва

Попри скорочення інвестицій через зниження рентабельності, деякі країни роблять ставку на національне виробництво:

У США виробництво сонячних модулів зросло втричі у 2024 році завдяки тарифній політиці.

у 2024 році завдяки тарифній політиці. Індія відновила регламент ALMM із метою досягти 100% локального виробництва сонячних елементів для державних проєктів до 2026 року.

Хоча асоціація китайських виробників спробувала втримати ціни завдяки встановленню цінового дна, його ефективність сумнівна — виробництво сонячних елементів продовжує зростати. Ринок ще довго залишатиметься перенасиченим, що сигналізує про перехід до меншого за обсягом, але більш конкурентного сектору.

Вітер змін: інша динаміка у вітроенергетиці

На противагу сонячному сектору, у вітроенергетиці ціновий тиск ослаб:

У 2024 році західні виробники вітротурбін зберігали високі ціни на нові замовлення, що дозволило покращити маржу завдяки переходу до прибутковіших проєктів.

на нові замовлення, що дозволило завдяки переходу до прибутковіших проєктів. Четвертий квартал відзначився стрибком замовлень у Європі на 140% до 7,8 ГВт.

Однак зростання цін на турбіни та послаблення державної підтримки зробили частину проєктів економічно недоцільними:

Найбільше страждає офшорний сегмент : компанії, як-от Ørsted, скорочують інвестиції , а нафтові гіганти зменшують або відокремлюють свої портфелі офшорної вітроенергетики.

: компанії, як-от Ørsted, , а нафтові гіганти зменшують або відокремлюють свої портфелі офшорної вітроенергетики. BP (тепер JERA) оцінила дохідність офшорних проєктів на рівні 6–8% IRR, що суттєво поступається 15–20% у нафті та газі.

Що чекає ринок у 2025 році?

Попри труднощі, ринок готується до перегрупування:

Європа планує аукціони на 11,7 ГВт офшорної вітроенергетики у 2025 році.

Низка країн переглядає політику державної підтримки, щоб стимулювати інвесторів.

Очікується, що ринок очиститься від слабких гравців, а традиційні розробники отримають кращі умови після провальних аукціонів 2024 року.

Попри нещодавні невдачі у Великій Британії, 11,7 ГВт офшорної вітроенергетики заплановано до аукціонів у Європі у 2025 році.

Джерело: Terminal

За матеріалами: BloombergNEF

Додаткові джерела інформації:

PV Magazine

IEA Renewables Report 2025

WindEurope Statistics