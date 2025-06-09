Сонце дешевшає, вітер дорожчає: як змінюються перспективи сонячної та вітрової енергетики

Обновлено: Июнь 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Сонце дешевшає, вітер дорожчає: як змінюються перспективи сонячної та вітрової енергетики

Виробники відновлюваної енергетики зіштовхуються з кризою прибутковості через протилежні цінові тренди на сонячну та вітрову енергію

Ціновий тиск у сонячному секторі: масштабна конкуренція і борги

У 2024 році світовий ринок сонячних модулів завершив рік з історично низькими цінами, що зумовлено надлишком пропозиції та агресивною ціновою стратегією китайських виробників. Основні наслідки:

  • Зниження маржинальності до від’ємних значень — від виробництва полікремнію до збирання модулів.
  • Зростання боргового навантаження: співвідношення боргу до власного капіталу зросло на 86% з першого до четвертого кварталу 2024 року.
  • Найменше постраждали виробники з доступом до вигідних експортних ринків — Японії, Кореї, а також інтегровані компанії Північної Америки, захищені від іноземної конкуренції.

Падіння прибутковості та спроби локалізації виробництва

Попри скорочення інвестицій через зниження рентабельності, деякі країни роблять ставку на національне виробництво:

  • У США виробництво сонячних модулів зросло втричі у 2024 році завдяки тарифній політиці.
  • Індія відновила регламент ALMM із метою досягти 100% локального виробництва сонячних елементів для державних проєктів до 2026 року.

Хоча асоціація китайських виробників спробувала втримати ціни завдяки встановленню цінового дна, його ефективність сумнівна — виробництво сонячних елементів продовжує зростати. Ринок ще довго залишатиметься перенасиченим, що сигналізує про перехід до меншого за обсягом, але більш конкурентного сектору.

Вітер змін: інша динаміка у вітроенергетиці

На противагу сонячному сектору, у вітроенергетиці ціновий тиск ослаб:

  • У 2024 році західні виробники вітротурбін зберігали високі ціни на нові замовлення, що дозволило покращити маржу завдяки переходу до прибутковіших проєктів.
  • Четвертий квартал відзначився стрибком замовлень у Європі на 140% до 7,8 ГВт.

Однак зростання цін на турбіни та послаблення державної підтримки зробили частину проєктів економічно недоцільними:

  • Найбільше страждає офшорний сегмент: компанії, як-от Ørsted, скорочують інвестиції, а нафтові гіганти зменшують або відокремлюють свої портфелі офшорної вітроенергетики.
  • BP (тепер JERA) оцінила дохідність офшорних проєктів на рівні 6–8% IRR, що суттєво поступається 15–20% у нафті та газі.

Що чекає ринок у 2025 році?

Попри труднощі, ринок готується до перегрупування:

  • Європа планує аукціони на 11,7 ГВт офшорної вітроенергетики у 2025 році.
  • Низка країн переглядає політику державної підтримки, щоб стимулювати інвесторів.
  • Очікується, що ринок очиститься від слабких гравців, а традиційні розробники отримають кращі умови після провальних аукціонів 2024 року.

Попри нещодавні невдачі у Великій Британії, 11,7 ГВт офшорної вітроенергетики заплановано до аукціонів у Європі у 2025 році.

Джерело: Terminal

За матеріалами: BloombergNEF
Додаткові джерела інформації:

PV Magazine
IEA Renewables Report 2025
WindEurope Statistics

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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