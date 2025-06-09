Світовий нафтопереробний сектор гальмує: у 2025 році не очікується нарощування нових потужностей

Обновлено: Июнь 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Світовий нафтопереробний сектор гальмує: у 2025 році не очікується нарощування нових потужностей

У 2025 році глобальний сектор нафтопереробки зіткнеться з історично низьким рівнем інвестицій та майже нульовим приростом потужностей. Попри розширення в Азії, скорочення в Північній Америці та Європі фактично нівелюють нові введення, що сигналізує про стратегічний зсув у галузі.

Стагнація потужностей: інвестиції падають, НПЗ закриваються

У 2025 році світові капітальні інвестиції у нафтопереробні заводи (без урахування витрат на обслуговування) скоротяться до *менш ніж 30 мільярдів доларів США* — це **найнижчий показник за останнє десятиліття**.

  • Азія та Близький Схід забезпечать близько 75% від усіх інвестицій, у той час, як частка розвинених країн скоротиться до 10% проти 34% у 2015 році.
  • Чистий приріст глобальної потужності НПЗ у 2025 році складе майже нуль, оскільки 1,1 млн барелів/день нових потужностей буде компенсовано 1 млн барелів/день виведених з експлуатації.
  • Закриття НПЗ очікується переважно в Північній Америці та Європі, що відображає зміну попиту та екологічні виклики.

Нові хаби: Китай та Індія тримають темп

  • У Китаї та Індії зосереджено більшість введень: Китайська Fujian Petrochemical будує комбінований комплекс на 300 тис. б/д для переробки та 1,8 млн тонн етилену на рік.
  • ExxonMobil і BASF розширюють потужності з виробництва етилену у Китаї.
  • Індійська Reliance Industries модернізує НПЗ Jamnagar (1,4 млн б/д) для випуску 20 млн тонн нафтохімії до 2027 року.

Скорочення в Європі: виклики та адаптація

Європа стикається зі зниженням потужностей НПЗ через закриття старих підприємств і зменшення попиту. Водночас компанії адаптуються:

  • Ряд НПЗ інтегрує технології уловлювання вуглецю (CCUS) та змішування з біопаливами для відповідності кліматичним вимогам.
  • Наприклад, Bapco у Бахрейні інвестує в уловлювання CO₂, а PTT спрямовує 20% капітальних витрат у біопаливну та водневу інфраструктуру.

Біопаливо на підйомі: США задають тон

  • Потужності з виробництва біоетанолу та відновлюваного дизелю зросли на 25% у 2024 році та збільшаться ще на 40% у 2025 році, досягнувши 0,8 млн барелів/день.
  • США формують половину цього зростання. Наприклад, Phillips 66 інвестувала 1,3 млрд доларів у конверсію свого НПЗ Rodeo в Каліфорнії на біопаливне виробництво потужністю 50 тис. б/д.
  • Вартість проєкту перевищила очікування на 400 млн доларів через дорожчання праці, матеріалів, складні погодні умови та дозвільні бар’єри.

Висновки: майбутнє галузі — в інтеграції та трансформації

Світовий нафтопереробний сектор знаходиться на переломному етапі. Зменшення інвестицій, структурна стагнація потужностей та підвищений інтерес до біопалива та нафтохімії свідчать про трансформацію в умовах енергетичного переходу. Для України, що орієнтується на імпортні постачання, ці тренди варто враховувати при стратегічному плануванні логістики та диверсифікації джерел постачання.

Джерело: Terminal
За матеріалами:

International Energy Agency
ExxonMobil
Phillips 66

Додаткові джерела інформації:

Argus Media
S\&P Global Platts
Reuters Energy

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(Всего статей: 97)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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