Світовий нафтопереробний сектор гальмує: у 2025 році не очікується нарощування нових потужностей

У 2025 році глобальний сектор нафтопереробки зіткнеться з історично низьким рівнем інвестицій та майже нульовим приростом потужностей. Попри розширення в Азії, скорочення в Північній Америці та Європі фактично нівелюють нові введення, що сигналізує про стратегічний зсув у галузі.

Стагнація потужностей: інвестиції падають, НПЗ закриваються

У 2025 році світові капітальні інвестиції у нафтопереробні заводи (без урахування витрат на обслуговування) скоротяться до *менш ніж 30 мільярдів доларів США* — це **найнижчий показник за останнє десятиліття**.

Азія та Близький Схід забезпечать близько 75% від усіх інвестицій , у той час, як частка розвинених країн скоротиться до 10% проти 34% у 2015 році.

, у той час, як частка розвинених країн скоротиться до 10% проти 34% у 2015 році. Чистий приріст глобальної потужності НПЗ у 2025 році складе майже нуль, оскільки 1,1 млн барелів/день нових потужностей буде компенсовано 1 млн барелів/день виведених з експлуатації.

нових потужностей буде компенсовано виведених з експлуатації. Закриття НПЗ очікується переважно в Північній Америці та Європі, що відображає зміну попиту та екологічні виклики.

Нові хаби: Китай та Індія тримають темп

У Китаї та Індії зосереджено більшість введень: Китайська Fujian Petrochemical будує комбінований комплекс на 300 тис. б/д для переробки та 1,8 млн тонн етилену на рік.

ExxonMobil і BASF розширюють потужності з виробництва етилену у Китаї.

Індійська Reliance Industries модернізує НПЗ Jamnagar (1,4 млн б/д) для випуску 20 млн тонн нафтохімії до 2027 року.

Скорочення в Європі: виклики та адаптація

Європа стикається зі зниженням потужностей НПЗ через закриття старих підприємств і зменшення попиту. Водночас компанії адаптуються:

Ряд НПЗ інтегрує технології уловлювання вуглецю (CCUS) та змішування з біопаливами для відповідності кліматичним вимогам.

Наприклад, Bapco у Бахрейні інвестує в уловлювання CO₂, а PTT спрямовує 20% капітальних витрат у біопаливну та водневу інфраструктуру.

Біопаливо на підйомі: США задають тон

Потужності з виробництва біоетанолу та відновлюваного дизелю зросли на 25% у 2024 році та збільшаться ще на 40% у 2025 році , досягнувши 0,8 млн барелів/день .

та збільшаться ще на , досягнувши . США формують половину цього зростання . Наприклад, Phillips 66 інвестувала 1,3 млрд доларів у конверсію свого НПЗ Rodeo в Каліфорнії на біопаливне виробництво потужністю 50 тис. б/д.

. Наприклад, Phillips 66 інвестувала 1,3 млрд доларів у конверсію свого НПЗ Rodeo в Каліфорнії на біопаливне виробництво потужністю 50 тис. б/д. Вартість проєкту перевищила очікування на 400 млн доларів через дорожчання праці, матеріалів, складні погодні умови та дозвільні бар’єри.

Висновки: майбутнє галузі — в інтеграції та трансформації

Світовий нафтопереробний сектор знаходиться на переломному етапі. Зменшення інвестицій, структурна стагнація потужностей та підвищений інтерес до біопалива та нафтохімії свідчать про трансформацію в умовах енергетичного переходу. Для України, що орієнтується на імпортні постачання, ці тренди варто враховувати при стратегічному плануванні логістики та диверсифікації джерел постачання.

Джерело: Terminal

За матеріалами:

International Energy Agency

ExxonMobil

Phillips 66

Додаткові джерела інформації:

Argus Media

S\&P Global Platts

Reuters Energy