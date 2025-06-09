Світовий нафтопереробний сектор гальмує: у 2025 році не очікується нарощування нових потужностей

У 2025 році глобальний сектор нафтопереробки зіткнеться з історично низьким рівнем інвестицій та майже нульовим приростом потужностей. Попри розширення в Азії, скорочення в Північній Америці та Європі фактично нівелюють нові введення, що сигналізує про стратегічний зсув у галузі.
Стагнація потужностей: інвестиції падають, НПЗ закриваються
У 2025 році світові капітальні інвестиції у нафтопереробні заводи (без урахування витрат на обслуговування) скоротяться до *менш ніж 30 мільярдів доларів США* — це **найнижчий показник за останнє десятиліття**.
- Азія та Близький Схід забезпечать близько 75% від усіх інвестицій, у той час, як частка розвинених країн скоротиться до 10% проти 34% у 2015 році.
- Чистий приріст глобальної потужності НПЗ у 2025 році складе майже нуль, оскільки 1,1 млн барелів/день нових потужностей буде компенсовано 1 млн барелів/день виведених з експлуатації.
- Закриття НПЗ очікується переважно в Північній Америці та Європі, що відображає зміну попиту та екологічні виклики.
Нові хаби: Китай та Індія тримають темп
- У Китаї та Індії зосереджено більшість введень: Китайська Fujian Petrochemical будує комбінований комплекс на 300 тис. б/д для переробки та 1,8 млн тонн етилену на рік.
- ExxonMobil і BASF розширюють потужності з виробництва етилену у Китаї.
- Індійська Reliance Industries модернізує НПЗ Jamnagar (1,4 млн б/д) для випуску 20 млн тонн нафтохімії до 2027 року.
Скорочення в Європі: виклики та адаптація
Європа стикається зі зниженням потужностей НПЗ через закриття старих підприємств і зменшення попиту. Водночас компанії адаптуються:
- Ряд НПЗ інтегрує технології уловлювання вуглецю (CCUS) та змішування з біопаливами для відповідності кліматичним вимогам.
- Наприклад, Bapco у Бахрейні інвестує в уловлювання CO₂, а PTT спрямовує 20% капітальних витрат у біопаливну та водневу інфраструктуру.
Біопаливо на підйомі: США задають тон
- Потужності з виробництва біоетанолу та відновлюваного дизелю зросли на 25% у 2024 році та збільшаться ще на 40% у 2025 році, досягнувши 0,8 млн барелів/день.
- США формують половину цього зростання. Наприклад, Phillips 66 інвестувала 1,3 млрд доларів у конверсію свого НПЗ Rodeo в Каліфорнії на біопаливне виробництво потужністю 50 тис. б/д.
- Вартість проєкту перевищила очікування на 400 млн доларів через дорожчання праці, матеріалів, складні погодні умови та дозвільні бар’єри.
Висновки: майбутнє галузі — в інтеграції та трансформації
Світовий нафтопереробний сектор знаходиться на переломному етапі. Зменшення інвестицій, структурна стагнація потужностей та підвищений інтерес до біопалива та нафтохімії свідчать про трансформацію в умовах енергетичного переходу. Для України, що орієнтується на імпортні постачання, ці тренди варто враховувати при стратегічному плануванні логістики та диверсифікації джерел постачання.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
International Energy Agency
ExxonMobil
Phillips 66
Додаткові джерела інформації: