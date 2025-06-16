Ситуація в енергосистемі України на 16 червня

Станом на 16 червня 2025 року енергосистема України знаходиться в збалансованому стані. Пошкоджені внаслідок обстрілів об’єкти енергетичної інфраструктури активно відновлюються. Підготовка до осінньо-зимового періоду триває, а енергетики продовжують роботу для забезпечення стабільної роботи системи.
Основні моменти:
- Система збалансована і планових обмежень для споживачів наразі немає.
- Енергетики продовжують відновлювальні роботи на об’єктах, пошкоджених обстрілами, щоб забезпечити сталу роботу енергосистеми.
- Проводяться планові ремонти для підготовки до опалювального сезону, а також для підтримки стабільної роботи системи під час літніх температурних піків.
- Закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години вранці та ввечері, для зменшення навантаження на енергосистему.
- На Запорізькій атомній електростанції рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.92 метри, що є достатнім для нормального функціонування станції.
Водночас енергетичні компанії продовжують роботу з підготовки до можливих літніх та осінніх навантажень, зокрема при пікових температурах.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Міністерство енергетики України
Додаткові джерела інформації: НЕК «Укренерго», ЗАЕС