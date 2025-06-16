Очікується перше зниження щорічного видобутку нафти в США з 2021 року

Обновлено: Июнь 16, 2025. Тэги: , , , , , ,

Очікується перше зниження щорічного видобутку нафти в США з 2021 року

Американська EIA прогнозує, що у 2026 році США вперше з часів COVID-19 зафіксують падіння щорічного видобутку нафти — до приблизно 13,37 млн барелів на добу, зумовлене низькими цінами і скороченням буріння.

  • 13,37 млн б/д у 2026 році, порівняно з 13,42 млн б/д у 2025 році
  • Це перший рік зі зниженням після пандемії 2020−2021 років
  • Причини падіння:
    • Зниження активності бурових установок — оператори дрібніше бурять і завершують менше свердловин :contentReference[oaicite:1]{index=1}
    • Низькі світові ціни на нафту — Brent може впасти до ~$59/барель у 2026 :contentReference[oaicite:2]{index=2}
  • Це перше щорічне зниження з 2021 року :contentReference[oaicite:3]{index=3}
  • Деякі експерти вважають, що США досягли «економічного пік‑шале» — падіння видобутку є економічним, а не геологічним :contentReference[oaicite:4]{index=4}
  • Серед прогнозованих цін: Brent — близько $64 у другому кварталі 2025 року і далі до $59 у 2026 :contentReference[oaicite:5]{index=5}

Таке зниження кидає виклик стратегічним заявам щодо «енергетичної домінантності» США, але поки що видимість статусу найбільшого світового виробника залишається

Джерело: Terminal

За матеріалами: EIA Short‑Term Energy Outlook, Axios, Investors.com.

Додаткові джерела інформації:

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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