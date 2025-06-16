Очікується перше зниження щорічного видобутку нафти в США з 2021 року

Американська EIA прогнозує, що у 2026 році США вперше з часів COVID-19 зафіксують падіння щорічного видобутку нафти — до приблизно 13,37 млн барелів на добу, зумовлене низькими цінами і скороченням буріння.
- 13,37 млн б/д у 2026 році, порівняно з 13,42 млн б/д у 2025 році
- Це перший рік зі зниженням після пандемії 2020−2021 років
- Причини падіння:
- Зниження активності бурових установок — оператори дрібніше бурять і завершують менше свердловин :contentReference[oaicite:1]{index=1}
- Низькі світові ціни на нафту — Brent може впасти до ~$59/барель у 2026 :contentReference[oaicite:2]{index=2}
- Це перше щорічне зниження з 2021 року :contentReference[oaicite:3]{index=3}
- Деякі експерти вважають, що США досягли «економічного пік‑шале» — падіння видобутку є економічним, а не геологічним :contentReference[oaicite:4]{index=4}
- Серед прогнозованих цін: Brent — близько $64 у другому кварталі 2025 року і далі до $59 у 2026 :contentReference[oaicite:5]{index=5}
Таке зниження кидає виклик стратегічним заявам щодо «енергетичної домінантності» США, але поки що видимість статусу найбільшого світового виробника залишається
Джерело: Terminal
За матеріалами: EIA Short‑Term Energy Outlook, Axios, Investors.com.
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