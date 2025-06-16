Texas: зниження дозволів на буріння стає реальністю

Кількість нових свердловин у штаті Texas скоротилася на 34 % у травні порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше падіння спостерігається в нафтовидобувному регіоні Midland, тоді як обсяги дозволів на газові свердловини залишаються стабільними.
Скорочення буріння в цифрах
- Загальна кількість дозволів знизилася з 759 до 504 — найнижчий рівень за останній рік.
- Midland Basin зафіксував найбільше падіння, що відображає уповільнення активності у Permian Basin.
- Природний газ утримує стабільність: видано приблизно 40 дозволів, що співпадає з торішнім рівнем.
- Деталі дозволів RRC: 76 нафтових, 40 газових, 398 змішаних, решта — ін’єкційні та сервісні свердловини.
У другій половині травня нові дозволи видавалися переважно для горизонтальних свердловин у District 7C і 8, зокрема в Midland і Reagan County.
Що впливає на рішення бурити менше
- Падіння цін на нафту на понад 17 % з початку 2025 року спонукає операторів зменшувати витрати на буріння.
- Зростання глобальної пропозиції та завершення ряду стимулів призвели до стримування нових проєктів.
- Публічні компанії скорочують активність швидше за приватні — в індустрії спостерігається «відкат» інвестицій.
Це може призвести до зниження видобутку в найбільшій нафтовидобувній зоні США вже у 2026 році, якщо тенденція збережеться.
Як змінилася динаміка з початку року
У квітні дозволів було видано лише 570, що стало найнижчим показником з лютого 2021 року. У Midland Basin падіння сягнуло понад 55 % у порівнянні з березнем. Водночас, в регіоні Delaware Basin активність залишалась стабільною, що свідчить про регіональну переорієнтацію.
Невелика активність у District 7C не компенсує загального уповільнення. Інвестори поки утримуються від нових бурових проєктів, чекаючи на стабілізацію ринку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com
Додаткові джерела інформації:
- RRC: May drilling permits & completions
- Reuters: нові правила водовідведення можуть підвищити витрати
- MRT: падіння дозволів як реакція на ціну