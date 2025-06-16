Texas: зниження дозволів на буріння стає реальністю

Обновлено: Июнь 16, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Кількість нових свердловин у штаті Texas скоротилася на 34 % у травні порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше падіння спостерігається в нафтовидобувному регіоні Midland, тоді як обсяги дозволів на газові свердловини залишаються стабільними.

Скорочення буріння в цифрах

  • Загальна кількість дозволів знизилася з 759 до 504 — найнижчий рівень за останній рік.
  • Midland Basin зафіксував найбільше падіння, що відображає уповільнення активності у Permian Basin.
  • Природний газ утримує стабільність: видано приблизно 40 дозволів, що співпадає з торішнім рівнем.
  • Деталі дозволів RRC: 76 нафтових, 40 газових, 398 змішаних, решта — ін’єкційні та сервісні свердловини.

У другій половині травня нові дозволи видавалися переважно для горизонтальних свердловин у District 7C і 8, зокрема в Midland і Reagan County.

Що впливає на рішення бурити менше

  • Падіння цін на нафту на понад 17 % з початку 2025 року спонукає операторів зменшувати витрати на буріння.
  • Зростання глобальної пропозиції та завершення ряду стимулів призвели до стримування нових проєктів.
  • Публічні компанії скорочують активність швидше за приватні — в індустрії спостерігається «відкат» інвестицій.

Це може призвести до зниження видобутку в найбільшій нафтовидобувній зоні США вже у 2026 році, якщо тенденція збережеться.

Як змінилася динаміка з початку року

У квітні дозволів було видано лише 570, що стало найнижчим показником з лютого 2021 року. У Midland Basin падіння сягнуло понад 55 % у порівнянні з березнем. Водночас, в регіоні Delaware Basin активність залишалась стабільною, що свідчить про регіональну переорієнтацію.

Невелика активність у District 7C не компенсує загального уповільнення. Інвестори поки утримуються від нових бурових проєктів, чекаючи на стабілізацію ринку.

ДжерелоTerminal

За матеріаламиoilprice.com

Додаткові джерела інформації:

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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