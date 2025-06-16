Texas: зниження дозволів на буріння стає реальністю

Кількість нових свердловин у штаті Texas скоротилася на 34 % у травні порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше падіння спостерігається в нафтовидобувному регіоні Midland, тоді як обсяги дозволів на газові свердловини залишаються стабільними.

Скорочення буріння в цифрах

Загальна кількість дозволів знизилася з 759 до 504 — найнижчий рівень за останній рік.

знизилася з 759 до 504 — найнижчий рівень за останній рік. Midland Basin зафіксував найбільше падіння, що відображає уповільнення активності у Permian Basin.

зафіксував найбільше падіння, що відображає уповільнення активності у Permian Basin. Природний газ утримує стабільність: видано приблизно 40 дозволів, що співпадає з торішнім рівнем.

утримує стабільність: видано приблизно 40 дозволів, що співпадає з торішнім рівнем. Деталі дозволів RRC: 76 нафтових, 40 газових, 398 змішаних, решта — ін’єкційні та сервісні свердловини.

У другій половині травня нові дозволи видавалися переважно для горизонтальних свердловин у District 7C і 8, зокрема в Midland і Reagan County.

Що впливає на рішення бурити менше

Падіння цін на нафту на понад 17 % з початку 2025 року спонукає операторів зменшувати витрати на буріння.

на понад 17 % з початку 2025 року спонукає операторів зменшувати витрати на буріння. Зростання глобальної пропозиції та завершення ряду стимулів призвели до стримування нових проєктів.

та завершення ряду стимулів призвели до стримування нових проєктів. Публічні компанії скорочують активність швидше за приватні — в індустрії спостерігається «відкат» інвестицій.

Це може призвести до зниження видобутку в найбільшій нафтовидобувній зоні США вже у 2026 році, якщо тенденція збережеться.

Як змінилася динаміка з початку року

У квітні дозволів було видано лише 570, що стало найнижчим показником з лютого 2021 року. У Midland Basin падіння сягнуло понад 55 % у порівнянні з березнем. Водночас, в регіоні Delaware Basin активність залишалась стабільною, що свідчить про регіональну переорієнтацію.

Невелика активність у District 7C не компенсує загального уповільнення. Інвестори поки утримуються від нових бурових проєктів, чекаючи на стабілізацію ринку.

Джерело: Terminal

За матеріалами: oilprice.com

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