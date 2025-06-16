Вибухи на паливних базах у Тегерані: як це впливає на регіональну енергетику

За останні дні Тегеран став ареною вибухів на кількох депо бензину та дизельного палива, що викликало хвилювання на ринку та закритість режиму.
Паливні об’єкти під ударом
- Серія вибухів на головному депо Shahran та інших об’єктах столиці, ймовірно пов’язаних із ізраїльськими ударами – ставлення влади: «ситуація під контролем» :contentReference[oaicite:3]{index=3}.
- Мета атаки – внутрішні резерви Ірану: фокус на дефіцит бензину і дизеля в країні, а не на експортні потужності :contentReference[oaicite:4]{index=4}.
- Очікувані наслідки: локальні пожежі, тимчасові перебої з постачанням, довгі черги біля автозаправок у Тегерані та інших містах :contentReference[oaicite:5]{index=5}.
- Зростаючий ризик регіональної ескалації: пролиття напруги на ринок, можлива відповідь Ірану ударами по сусідніх енергетичних об’єктах :contentReference[oaicite:6]{index=6}.
- Стратегічна важливість: загроза безперервності роботи Паливного коридору, ключового для Ірану, може мати глобальні наслідки.
“This is an escalatory ladder, and it is not clear where and how it stops,” — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
Financial Times: fallout from Israel’s strikes on Iranian energy sites
Financial Times: energy becomes a Middle East battlefield
AP News: Truckers’ protests in Iran grow
Додаткові джерела інформації по темі:
Wikipedia: Iranian gasoline crisis
WSJ: Iran Oil Minister on Israeli strikes