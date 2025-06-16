Вибухи на паливних базах у Тегерані: як це впливає на регіональну енергетику

Обновлено: Июнь 16, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Вибухи на паливних базах у Тегерані: як це впливає на регіональну енергетику

За останні дні Тегеран став ареною вибухів на кількох депо бензину та дизельного палива, що викликало хвилювання на ринку та закритість режиму.

Паливні об’єкти під ударом

  • Серія вибухів на головному депо Shahran та інших об’єктах столиці, ймовірно пов’язаних із ізраїльськими ударами – ставлення влади: «ситуація під контролем» :contentReference[oaicite:3]{index=3}.
  • Мета атаки – внутрішні резерви Ірану: фокус на дефіцит бензину і дизеля в країні, а не на експортні потужності :contentReference[oaicite:4]{index=4}.
  • Очікувані наслідки: локальні пожежі, тимчасові перебої з постачанням, довгі черги біля автозаправок у Тегерані та інших містах :contentReference[oaicite:5]{index=5}.
  • Зростаючий ризик регіональної ескалації: пролиття напруги на ринок, можлива відповідь Ірану ударами по сусідніх енергетичних об’єктах :contentReference[oaicite:6]{index=6}.
  • Стратегічна важливість: загроза безперервності роботи Паливного коридору, ключового для Ірану, може мати глобальні наслідки.

“This is an escalatory ladder, and it is not clear where and how it stops,” — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal
За матеріалами:

Financial Times: fallout from Israel’s strikes on Iranian energy sites

Financial Times: energy becomes a Middle East battlefield

AP News: Truckers’ protests in Iran grow

Додаткові джерела інформації по темі:

Wikipedia: Iranian gasoline crisis

WSJ: Iran Oil Minister on Israeli strikes

NPR: Israel and Iran trade airstrikes

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(Всего статей: 1733)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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