Загострення на Близькому Сході підштовхує нафтові котирування до максимумів

Ціни на нафту підскочили до найвищих рівнів за останні чотири місяці на тлі масштабної атаки Ізраїлю на ядерну інфраструктуру Ірану. Подальша ескалація може суттєво змінити глобальну логістику постачання.
Військове загострення та реакція ринку
- Ізраїль завдав ударів по десятках об’єктів в Ірані, включаючи ядерні та військові цілі. Повідомляється про загибель командувача Корпусу вартових Ісламської революції Хосейна Саламі та двох генералів.
- Іран у відповідь випустив понад 100 дронів по Ізраїлю, більшість з яких були перехоплені.
- Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що операція «Зростаючий лев» триватиме «стільки, скільки буде потрібно» для усунення загрози.
- Аятола Хаменеї пообіцяв «суворе покарання» Ізраїлю.
Ціни на нафту та очікування ринку
- WTI зросла до $77/барель, а Brent торгувалася біля $74,2/барель — обидва показники є максимумами з лютого.
- Трейдери враховують ризики ескалації та потенційні наслідки для Ормузької протоки, через яку проходить близько 15 млн барелів нафти на добу.
- IEA заявило про готовність задіяти стратегічні резерви у разі необхідності, але ОПЕК вважає ці заяви передчасними і такими, що викликають паніку.
- Аналітики припускають, що ціни можуть різко перевищити $100/барель у разі блокування транзиту або значної втрати експорту з Ірану.
«Ринок відреагував стримано, оскільки масштаби відповіді Ірану залишаються обмеженими. Але у разі ескалації, зокрема блокування Ормузької протоки, можливе стрімке зростання до понад $100/барель»
Глобальні наслідки та прогнози
- Потенційні санкції ЄС проти рф можуть посилити нестачу на ринку.
- Угода між США та Китаєм щодо торгівлі підтримала настрої щодо зростання попиту на енергоносії.
- IEA та ОПЕК зайняли протилежні позиції щодо необхідності втручання в ринок запасами.
Джерело: Terminal
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