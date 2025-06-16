Загострення на Близькому Сході підштовхує нафтові котирування до максимумів

Обновлено: Июнь 16, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , ,

Загострення на Близькому Сході підштовхує нафтові котирування до максимумів

Ціни на нафту підскочили до найвищих рівнів за останні чотири місяці на тлі масштабної атаки Ізраїлю на ядерну інфраструктуру Ірану. Подальша ескалація може суттєво змінити глобальну логістику постачання.

Військове загострення та реакція ринку

  • Ізраїль завдав ударів по десятках об’єктів в Ірані, включаючи ядерні та військові цілі. Повідомляється про загибель командувача Корпусу вартових Ісламської революції Хосейна Саламі та двох генералів.
  • Іран у відповідь випустив понад 100 дронів по Ізраїлю, більшість з яких були перехоплені.
  • Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що операція «Зростаючий лев» триватиме «стільки, скільки буде потрібно» для усунення загрози.
  • Аятола Хаменеї пообіцяв «суворе покарання» Ізраїлю.

Ціни на нафту та очікування ринку

  • WTI зросла до $77/барель, а Brent торгувалася біля $74,2/барель — обидва показники є максимумами з лютого.
  • Трейдери враховують ризики ескалації та потенційні наслідки для Ормузької протоки, через яку проходить близько 15 млн барелів нафти на добу.
  • IEA заявило про готовність задіяти стратегічні резерви у разі необхідності, але ОПЕК вважає ці заяви передчасними і такими, що викликають паніку.
  • Аналітики припускають, що ціни можуть різко перевищити $100/барель у разі блокування транзиту або значної втрати експорту з Ірану.

«Ринок відреагував стримано, оскільки масштаби відповіді Ірану залишаються обмеженими. Але у разі ескалації, зокрема блокування Ормузької протоки, можливе стрімке зростання до понад $100/барель»

Глобальні наслідки та прогнози

  • Потенційні санкції ЄС проти рф можуть посилити нестачу на ринку.
  • Угода між США та Китаєм щодо торгівлі підтримала настрої щодо зростання попиту на енергоносії.
  • IEA та ОПЕК зайняли протилежні позиції щодо необхідності втручання в ринок запасами.

Джерело: Terminal
За матеріалами:

Додаткові джерела інформації:

Автор:

(Всего статей: 1733)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: