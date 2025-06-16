Єгипет уклав масштабну угоду з постачання LNG

Обновлено: Июнь 16, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , ,

Єгипет уклав масштабну угоду з постачання LNG

Єгипет досяг угоди з глобальними трейдерами щодо постачання до 160 партій LNG для покриття потреб країни у другій половині 2025 року та наступному році.

Угода з постачання LNG для Єгипту: деталі та умови

Уряд Єгипту уклав угоди з глобальними трейдерами, такими як Saudi Aramco, Trafigura, Vitol та Shell, на постачання до 160 партій зрідженого природного газу (LNG) для задоволення потреб країни у другій половині 2025 року та наступному році. Угоди передбачають премії в діапазоні від $0,70 до $0,75 за мільйон британських теплових одиниць (mmBtu) вище цін TTF (Title Transfer Facility) на європейському ринку газу.

  • Обсяг постачання: до 160 партій LNG.
  • Трейдери: Saudi Aramco, Trafigura, Vitol, Shell.
  • Перша доставка: друга половина 2025 року та наступний рік.
  • Ціна: премії $0,70-0,75 за mmBtu вище TTF.

Ця угода є важливим кроком для Єгипту в забезпеченні енергетичних потреб країни, оскільки LNG стає все більш значущим компонентом глобального енергетичного ринку. Єгипет активно працює над зміцненням своєї енергетичної безпеки та розвитку інфраструктури для забезпечення стабільного постачання газу.

«Ця угода є важливим кроком до стабільного постачання енергоресурсів для Єгипту на найближчі роки», – представник уряду Єгипту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, Argus Media

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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