Єгипет уклав масштабну угоду з постачання LNG

Єгипет досяг угоди з глобальними трейдерами щодо постачання до 160 партій LNG для покриття потреб країни у другій половині 2025 року та наступному році.

Угода з постачання LNG для Єгипту: деталі та умови

Уряд Єгипту уклав угоди з глобальними трейдерами, такими як Saudi Aramco, Trafigura, Vitol та Shell, на постачання до 160 партій зрідженого природного газу (LNG) для задоволення потреб країни у другій половині 2025 року та наступному році. Угоди передбачають премії в діапазоні від $0,70 до $0,75 за мільйон британських теплових одиниць (mmBtu) вище цін TTF (Title Transfer Facility) на європейському ринку газу.

Обсяг постачання: до 160 партій LNG.

до 160 партій LNG. Трейдери: Saudi Aramco, Trafigura, Vitol, Shell.

Saudi Aramco, Trafigura, Vitol, Shell. Перша доставка: друга половина 2025 року та наступний рік.

друга половина 2025 року та наступний рік. Ціна: премії $0,70-0,75 за mmBtu вище TTF.

Ця угода є важливим кроком для Єгипту в забезпеченні енергетичних потреб країни, оскільки LNG стає все більш значущим компонентом глобального енергетичного ринку. Єгипет активно працює над зміцненням своєї енергетичної безпеки та розвитку інфраструктури для забезпечення стабільного постачання газу.

«Ця угода є важливим кроком до стабільного постачання енергоресурсів для Єгипту на найближчі роки», – представник уряду Єгипту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters, Argus Media