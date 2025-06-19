Попит на нафту в Китаї сповільнюється, Індія виходить у лідери — прогноз EIA

Обновлено: Июнь 19, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Попит на нафту в Китаї сповільнюється, Індія виходить у лідери — прогноз EIA

Китай досяг піку попиту на нафту: бензин і дизель витісняються електротранспортом, а головним драйвером залишаються нафтохімічні сировини. Попри зростання ВВП, споживання зростає мінімально — лише на 30 тис. б/д до 2030 року. Натомість Індія стає глобальним лідером за приростом попиту на нафту — +1 млн б/д за рахунок стрімкого економічного зростання, урбанізації та збільшення автопарку. Транспортні палива, зокрема бензин і авіапальне, формуватимуть основу цього зростання, хоча ризиком залишається зростання боргового навантаження на домогосподарства.

Китай

Попит на нафту в Китаї залишатиметься на рівні приблизно 16,8 млн барелів на добу у 2024–2030 роках, з мінімальним приростом усього на 30 тис. барелів на добу. Це суттєвий контраст до попереднього десятиліття, коли Китай формував 60% світового приросту споживання. Така стагнація зумовлена зменшенням споживання автомобільного пального на тлі стрімкої електрифікації транспорту. Попит на бензин, що досяг піку у 2021 році (3,8 млн б/д), знизиться на 6% щорічно до 2,5 млн б/д у 2030 році. Попит на дизпаливо впаде на 2,1% щорічно, натомість авіаційне пальне зростатиме на 3,9%. Основним джерелом зростання залишаться нафтохімічні сировини – етан/СКВ та нафта, з річним приростом у 2,5% і 4,6% відповідно.

Індія

Попит на нафту зросте на 1 млн б/д, що є найбільшим приростом серед усіх країн, на тлі зростання ВВП на 2,8% щорічно. У 2025 році Індія вже четвертий рік поспіль залишатиметься найдинамічнішою великою економікою світу, і, ймовірно, обжене Японію за обсягом ВВП. Найбільше зростання демонструватимуть транспортні палива, зокрема авіаційне – майже 6% щорічно. Бензин зростатиме на 4% щорічно через зростання автопарку на 40% до 2030 року. Однак таке розширення частково фінансується боргами: борг домогосподарств досяг 43% ВВП у 2024 році. Продукти, пов’язані з промисловістю – дизель, нафта, етан/СКВ – зростатимуть на 3,3%, 2,0% та 2,5% відповідно. Попит на СПБ додатково підтримується державною програмою «Pradhan Mantri Ujjwala Yojana» для заміни традиційного приготування їжі на чисту енергію.

Динаміка попиту на нафту в Китаї за сегментами (млн барелів/день)

Продукт 2024 2030 Середньорічна зміна Абсолютна зміна (млн б/д)
LPG/Етан 2.6 3.1 +2.5% +0.4
Нафта 2.3 3.0 +4.6% +0.7
Бензин 3.6 2.5 -6.0% -1.1
Керосин/Авіапальне 0.9 1.2 +3.9% +0.2
Дизель 3.6 3.1 -2.1% -0.4
Мазут 0.6 0.6 +0.2% 0.0
Інші продукти 3.0 3.2 +1.0% +0.2
Усього 16.6 16.7 0.0% 0.0

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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