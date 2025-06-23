Іран та Ізраїль на межі конфлікту: як нестача ресурсів провокує нові війни

Обновлено: Июнь 23, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Іран та Ізраїль на межі конфлікту: як нестача ресурсів провокує нові війни

Сучасні збройні конфлікти дедалі частіше мають глибинні причини, пов’язані з енергетичними ресурсами та нестачею води. Приклад протистояння Ірану та Ізраїлю демонструє, як боротьба за доступ до обмежених природних ресурсів може провокувати геополітичну нестабільність, попри інші нібито очевидні причини.

Ресурси — невидимий двигун війни

  • Конфлікти навколо Ірану — країни-експортера енергоносіїв — демонструють, що війна за ресурси стала постійним тлом глобальної нестабільності.
  • Іран, як і росія, залишається одним з основних гравців на ринку нафти, що робить його мішенню як для економічного, так і для військового тиску.
  • Проблема нестачі води — ще один критичний фактор. Згідно з даними Pacific Institute, з 2020 року зафіксовано понад 785 конфліктів, пов’язаних із водними ресурсами.
  • Громадянська війна в Сирії частково виникла через засуху, неправильну аграрну політику та міграцію 1,5 млн осіб у міста, що спричинило соціальну дестабілізацію.
  • Конфлікти в Південно-Китайському морі між Китаєм, США та іншими країнами посилюються через потенційні родовища нафти.
  • Індія та Пакистан залишаються в конфлікті через суперечки щодо вод річки Інд, що впливає на сільське господарство й енергетику.
  • Зростаюча нерівність у розподілі ресурсів — нафти, міді, води — підсилює ризик нових гарячих точок у найближчі роки.

«Попри релігійні, етнічні чи політичні причини, боротьба за ресурси завжди присутня у конфліктах, навіть якщо її не видно в заголовках новин», — зазначає автор дослідження Курт Кобб.

Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice
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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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