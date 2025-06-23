Колективу НЕК «Укренерго» представили новообраного керівника

Обновлено: Июнь 23, 2025.

Колективу НЕК «Укренерго» представили новообраного керівника

Наглядова рада НЕК «Укренерго» призначила новим головою правління компанії Віталія Зайченка, одностайно підтримавши його кандидатуру 7-ма голосами.

«Укренерго» – важливе для всієї країни стратегічне підприємство, перед керівництвом та колективом якого у період воєнного стану стоять складні виклики, зокрема підготовка до чергової зими в умовах бойових дій. Віталій Зайченко почав роботу в «Укренерго» ще в 1990-х роках і пройшов шлях від інженера до управлінця, має системні знання та вагомий досвід в галузі енергетики. Тож, я переконаний, підприємство чекає результативне перезавантаження, розвиток та покращення інвестиційного клімату, а також ефективна співпраця з міжнародними партнерами», – наголосив  міністр.

Як зазначив голова Наглядової ради Єппе Кофод, обрання нового голови правління відбулось із дотриманням прозорої конкурентної процедури: «Нашою спільною  метою був пошук кандидата, який зможе найефективніше забезпечити досягнення стратегічних цілей компанії і при цьому має необхідні знання та професійний досвід для роботи в умовах війни. Для нас також дуже важливим було дотримання вимог щодо конкурентності та прозорості, незалежності корпоративного управління, керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD). І ми змогли дотриматись усіх необхідних стандартів під час ухвалення рішення».

Віталій Зайченко – чинний член правління «Укренерго», директор з управління ОЕС України. Працюючи в  компанії,  він  пройшов шлях від інженера до головного диспетчера об’єднаної енергосистеми України (з 2015 року).
Професіоналізм команди диспетчерів на чолі з Віталієм Зайченком забезпечив у перші дні повномасштабного російського вторгнення переведення української енергосистеми в ізольований режим роботи, а потім – приєднання її до енергомережі континентальної Європи ENTSO-E. Управління ОЕС забезпечує керованість енергосистемою України в умовах масованих російських атак на об’єкти генерації та системи передачі електроенергії.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Міненерго

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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