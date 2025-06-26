Енергосистема України залишається збалансованою, попри наслідки атак

Обновлено: Июнь 26, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Енергосистема України залишається збалансованою, попри наслідки атак

Станом на 26 червня енергосистема України працює стабільно: немає планових обмежень для споживачів, проводяться технічні заходи для підготовки до опалювального сезону. Водночас ситуація на Запорізькій АЕС контрольована — рівень охолоджувальної води на належному рівні.

Ситуація в енергосистемі

Усі необхідні заходи вживаються для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми, зокрема:

  • тривають роботи з відновлення енергооб’єктів, пошкоджених внаслідок ворожих атак;
  • система залишається збалансованоюпланових відключень немає;
  • відбувається підготовка енергетичної інфраструктури до опалювального сезону;
  • здійснюються профілактичні роботи для стабільної роботи системи влітку.

Раціональне споживання

Оператор системи закликає громадян:

  • економно використовувати електроенергію в години пікового навантаження — зранку та ввечері;
  • переносити використання енергоємних приладів на денний час;
  • підтримувати баланс мережі шляхом зменшення навантаження у вечірні години.

Стан на Запорізькій АЕС

За офіційною інформацією:

  • рівень води у ставку-охолоджувачі — 13.88 м;
  • це достатньо для забезпечення всіх потреб станції;
  • ситуація залишається контрольованою.

Джерело: Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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