Енергосистема України залишається збалансованою, попри наслідки атак

Станом на 26 червня енергосистема України працює стабільно: немає планових обмежень для споживачів, проводяться технічні заходи для підготовки до опалювального сезону. Водночас ситуація на Запорізькій АЕС контрольована — рівень охолоджувальної води на належному рівні.
Ситуація в енергосистемі
Усі необхідні заходи вживаються для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми, зокрема:
- тривають роботи з відновлення енергооб’єктів, пошкоджених внаслідок ворожих атак;
- система залишається збалансованою — планових відключень немає;
- відбувається підготовка енергетичної інфраструктури до опалювального сезону;
- здійснюються профілактичні роботи для стабільної роботи системи влітку.
Раціональне споживання
Оператор системи закликає громадян:
- економно використовувати електроенергію в години пікового навантаження — зранку та ввечері;
- переносити використання енергоємних приладів на денний час;
- підтримувати баланс мережі шляхом зменшення навантаження у вечірні години.
Стан на Запорізькій АЕС
За офіційною інформацією:
- рівень води у ставку-охолоджувачі — 13.88 м;
- це достатньо для забезпечення всіх потреб станції;
- ситуація залишається контрольованою.