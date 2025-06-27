Ціни на бензин у США зростають: оновлений прогноз EIA

Ціни на звичайний бензин у США демонструють поступове зростання, попри зниження у порівнянні з минулим роком. Американська EIA опублікувала оновлений прогноз, у якому очікується середня ціна на рівні понад 3 долари за галон до 2026 року.

Динаміка цін на бензин у США

За даними U.S. Energy Information Administration (EIA), середня ціна звичайного бензину у США зростала протягом червня:

9 червня – $3.108 за галон

16 червня – $3.139 за галон

23 червня – $3.213 за галон

Ціна 23 червня була на $0.225 меншою, ніж рік тому. Найдорожчий бензин фіксували на Західному узбережжі ($4.162 за галон), а найнижчу середню ціну – на Узбережжі Мексиканської затоки ($2.844 за галон).

Поточні дані від AAA та GasBuddy

За даними AAA, середня ціна 27 червня становила $3.207 за галон.

Динаміка: учора – $3.220, тиждень тому – $3.217, місяць тому – $3.174, рік тому – $3.503 за галон.

Найвищий середній показник зафіксовано 14 червня 2022 року – $5.016 за галон.

За даними GasBuddy, 27 червня вранці ціна становила $3.199 за галон, що на 0.9 цента менше за вчорашню, на 1.7 цента менше за минулотижневу, але на 5.2 цента більше за минуломісячну і на 31 цент менше за минулорічну.

Прогнози цін на 2025–2026 роки

За останнім короткостроковим енергетичним прогнозом (STEO) EIA, оприлюдненим 10 червня, очікується:

Середня ціна бензину у 2025 році – $3.09 за галон

У 2026 році – $3.08 за галон

Прогноз по кварталах:

II кв. 2025 – $3.16

III кв. 2025 – $3.14

IV кв. 2025 – $2.97

I кв. 2026 – $2.95

II кв. 2026 – $3.17

III кв. 2026 – $3.21

IV кв. 2026 – $3.01

У I кварталі 2025 середня ціна становила $3.10, а у 2024 – $3.31 за галон.

Структура вартості галону бензину

За підрахунками EIA у квітні 2025:

49% – витрати на нафту

19% – дистрибуція та маркетинг

16% – податки

16% – переробка

Для порівняння, у квітні 2024:

55% – витрати на нафту

19% – переробка

14% – податки

12% – дистрибуція та маркетинг

Джерело: Terminal.

За матеріалами: EIA, AAA Fuel Prices, GasBuddy.

Додаткові джерела інформації: Short-Term Energy Outlook (STEO).