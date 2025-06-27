Ціни на бензин у США зростають: оновлений прогноз EIA

Обновлено: Июнь 27, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Ціни на бензин у США зростають: оновлений прогноз EIA

Ціни на звичайний бензин у США демонструють поступове зростання, попри зниження у порівнянні з минулим роком. Американська EIA опублікувала оновлений прогноз, у якому очікується середня ціна на рівні понад 3 долари за галон до 2026 року.

Динаміка цін на бензин у США

За даними U.S. Energy Information Administration (EIA), середня ціна звичайного бензину у США зростала протягом червня:

  • 9 червня – $3.108 за галон
  • 16 червня – $3.139 за галон
  • 23 червня – $3.213 за галон

Ціна 23 червня була на $0.225 меншою, ніж рік тому. Найдорожчий бензин фіксували на Західному узбережжі ($4.162 за галон), а найнижчу середню ціну – на Узбережжі Мексиканської затоки ($2.844 за галон).

Поточні дані від AAA та GasBuddy

  • За даними AAA, середня ціна 27 червня становила $3.207 за галон.
  • Динаміка: учора – $3.220, тиждень тому – $3.217, місяць тому – $3.174, рік тому – $3.503 за галон.
  • Найвищий середній показник зафіксовано 14 червня 2022 року – $5.016 за галон.
  • За даними GasBuddy, 27 червня вранці ціна становила $3.199 за галон, що на 0.9 цента менше за вчорашню, на 1.7 цента менше за минулотижневу, але на 5.2 цента більше за минуломісячну і на 31 цент менше за минулорічну.

Прогнози цін на 2025–2026 роки

За останнім короткостроковим енергетичним прогнозом (STEO) EIA, оприлюдненим 10 червня, очікується:

  • Середня ціна бензину у 2025 році – $3.09 за галон
  • У 2026 році – $3.08 за галон

Прогноз по кварталах:

  • II кв. 2025 – $3.16
  • III кв. 2025 – $3.14
  • IV кв. 2025 – $2.97
  • I кв. 2026 – $2.95
  • II кв. 2026 – $3.17
  • III кв. 2026 – $3.21
  • IV кв. 2026 – $3.01

У I кварталі 2025 середня ціна становила $3.10, а у 2024 – $3.31 за галон.

Структура вартості галону бензину

За підрахунками EIA у квітні 2025:

  • 49% – витрати на нафту
  • 19% – дистрибуція та маркетинг
  • 16% – податки
  • 16% – переробка

Для порівняння, у квітні 2024:

  • 55% – витрати на нафту
  • 19% – переробка
  • 14% – податки
  • 12% – дистрибуція та маркетинг

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Джерело: Terminal.
За матеріалами: EIA, AAA Fuel Prices, GasBuddy.
Додаткові джерела інформації: Short-Term Energy Outlook (STEO).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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