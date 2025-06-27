Ціни на бензин у США зростають: оновлений прогноз EIA

Ціни на звичайний бензин у США демонструють поступове зростання, попри зниження у порівнянні з минулим роком. Американська EIA опублікувала оновлений прогноз, у якому очікується середня ціна на рівні понад 3 долари за галон до 2026 року.
Динаміка цін на бензин у США
За даними U.S. Energy Information Administration (EIA), середня ціна звичайного бензину у США зростала протягом червня:
- 9 червня – $3.108 за галон
- 16 червня – $3.139 за галон
- 23 червня – $3.213 за галон
Ціна 23 червня була на $0.225 меншою, ніж рік тому. Найдорожчий бензин фіксували на Західному узбережжі ($4.162 за галон), а найнижчу середню ціну – на Узбережжі Мексиканської затоки ($2.844 за галон).
Поточні дані від AAA та GasBuddy
- За даними AAA, середня ціна 27 червня становила $3.207 за галон.
- Динаміка: учора – $3.220, тиждень тому – $3.217, місяць тому – $3.174, рік тому – $3.503 за галон.
- Найвищий середній показник зафіксовано 14 червня 2022 року – $5.016 за галон.
- За даними GasBuddy, 27 червня вранці ціна становила $3.199 за галон, що на 0.9 цента менше за вчорашню, на 1.7 цента менше за минулотижневу, але на 5.2 цента більше за минуломісячну і на 31 цент менше за минулорічну.
Прогнози цін на 2025–2026 роки
За останнім короткостроковим енергетичним прогнозом (STEO) EIA, оприлюдненим 10 червня, очікується:
- Середня ціна бензину у 2025 році – $3.09 за галон
- У 2026 році – $3.08 за галон
Прогноз по кварталах:
- II кв. 2025 – $3.16
- III кв. 2025 – $3.14
- IV кв. 2025 – $2.97
- I кв. 2026 – $2.95
- II кв. 2026 – $3.17
- III кв. 2026 – $3.21
- IV кв. 2026 – $3.01
У I кварталі 2025 середня ціна становила $3.10, а у 2024 – $3.31 за галон.
Структура вартості галону бензину
За підрахунками EIA у квітні 2025:
- 49% – витрати на нафту
- 19% – дистрибуція та маркетинг
- 16% – податки
- 16% – переробка
Для порівняння, у квітні 2024:
- 55% – витрати на нафту
- 19% – переробка
- 14% – податки
- 12% – дистрибуція та маркетинг
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Джерело: Terminal.
За матеріалами: EIA, AAA Fuel Prices, GasBuddy.
Додаткові джерела інформації: Short-Term Energy Outlook (STEO).