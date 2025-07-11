Вийшов свіжий огляд ринку бензинів України станом на 11 липня 2025 року

Обновлено: Июль 11, 2025.

Вийшов свіжий огляд ринку бензинів України станом на 11 липня 2025 року

Ринок бензинів України, 11 липня 2025 р.

Закупівлі та тендери

  • Укрнафта анонсувала додаткову закупівлю 1000 т бензину А-95 на липень на умовах FCA/DAP
  • Другий раунд тендеру на серпень через неуспішну першу спробу
  • План на серпень: бензин А-92 — 500 т, А-95 — 1000 т, А-98/А-100 — 300 т
  • Постачальники мають підтвердити екологічний клас Євро-5 та країну походження
  • Заборона на походження із рф, білорусі, Ірану

Внутрішній ринок України

  • Основні драйвери росту: зростання євро, нестача пропозицій
  • Трейдери відзначають підвищений попит через затримки поставок
  • Зміни на стелах: у багатьох мережах ціни залишились без змін, окремі оператори піднімали або знижували ціни на 0.5–2 грн/л
  • AMCU не бачить підстав для розслідування підвищення цін — ринок вільний

В огляді також розглянуто:

Динаміка гуртових цін А-95 FCA (грн/л)
Зовнішні фактори впливу
Ситуація у світі
Європа і Середземномор’я
Таблиця змін котирувань бензину Premium ($/т):
Інші міжнародні тренди
Прогноз для України

Знайомтеся з повним оглядом у Телеграм каналі:

Телеграм — t.me/fuelrisk_ua

Інтернет — https://t.me/fuelrisk_ua

 

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(Всего статей: 2025)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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