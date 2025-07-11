Вийшов свіжий огляд ринку бензинів України станом на 11 липня 2025 року

Ринок бензинів України, 11 липня 2025 р.
Закупівлі та тендери
- Укрнафта анонсувала додаткову закупівлю 1000 т бензину А-95 на липень на умовах FCA/DAP
- Другий раунд тендеру на серпень через неуспішну першу спробу
- План на серпень: бензин А-92 — 500 т, А-95 — 1000 т, А-98/А-100 — 300 т
- Постачальники мають підтвердити екологічний клас Євро-5 та країну походження
- Заборона на походження із рф, білорусі, Ірану
Внутрішній ринок України
- Основні драйвери росту: зростання євро, нестача пропозицій
- Трейдери відзначають підвищений попит через затримки поставок
- Зміни на стелах: у багатьох мережах ціни залишились без змін, окремі оператори піднімали або знижували ціни на 0.5–2 грн/л
- AMCU не бачить підстав для розслідування підвищення цін — ринок вільний
В огляді також розглянуто:
Динаміка гуртових цін А-95 FCA (грн/л)
Зовнішні фактори впливу
Ситуація у світі
Європа і Середземномор’я
Таблиця змін котирувань бензину Premium ($/т):
Інші міжнародні тренди
Прогноз для України
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