Greenergy готується до закриття заводу з виробництва біодизеля у Великій Британії через конкуренцію та політичну невизначеність

Один із найбільших британських виробників біодизеля попередив про плани припинити виробництво через тиск на ринку та відсутність чіткості в політиці біопалив Сполученого Королівства.
Закриття Immingham: наслідки для промисловості
Greenergy підтвердила початок консультацій щодо припинення виробництва на своєму заводі в Іммінгемі, який може забезпечувати до чверті потреб Великої Британії у біодизелі.
- Причини закриття включають повільне зростання обов’язкових квот на біопаливні суміші у Великій Британії порівняно з Європою.
- Зростаюча конкуренція з боку субсидованої продукції зі США, після скасування тарифів на гідрогенізовану рослинну олію у 2022 році.
- Тимчасове припинення роботи заводу вже відбулося у травні для оцінки його життєздатності.
Це було надзвичайно важке рішення розпочати консультації щодо закриття нашого об’єкта в Іммінгемі, і ми не прийняли його легковажно. Попри постійний тиск на ринку, ми не маємо достатньої впевненості в політиці біопалив Великої Британії, щоб здійснити необхідні інвестиції для конкурентоспроможної роботи.
Вплив на індустріальну стратегію
Закриття Greenergy є частиною низки промислових втрат у Великій Британії останнім часом:
- Британська сталь у Скънторпі — уряд витратив сотні мільйонів фунтів на її порятунок.
- Нафтопереробний завод Lindsey та біоетанольний завод ABF у Йоркширі також оголосили про припинення діяльності.
Водночас уряд пообіцяв у новій індустріальній стратегії створити стійке партнерство між бізнесом і більш сильною, здатною державою та боротися з високими промисловими витратами на електроенергію.
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Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice