Greenergy готується до закриття заводу з виробництва біодизеля у Великій Британії через конкуренцію та політичну невизначеність

Обновлено: Июль 13, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Greenergy готується до закриття заводу з виробництва біодизеля у Великій Британії через конкуренцію та політичну невизначеність

Один із найбільших британських виробників біодизеля попередив про плани припинити виробництво через тиск на ринку та відсутність чіткості в політиці біопалив Сполученого Королівства.

Закриття Immingham: наслідки для промисловості

Greenergy підтвердила початок консультацій щодо припинення виробництва на своєму заводі в Іммінгемі, який може забезпечувати до чверті потреб Великої Британії у біодизелі.

  • Причини закриття включають повільне зростання обов’язкових квот на біопаливні суміші у Великій Британії порівняно з Європою.
  • Зростаюча конкуренція з боку субсидованої продукції зі США, після скасування тарифів на гідрогенізовану рослинну олію у 2022 році.
  • Тимчасове припинення роботи заводу вже відбулося у травні для оцінки його життєздатності.

Це було надзвичайно важке рішення розпочати консультації щодо закриття нашого об’єкта в Іммінгемі, і ми не прийняли його легковажно. Попри постійний тиск на ринку, ми не маємо достатньої впевненості в політиці біопалив Великої Британії, щоб здійснити необхідні інвестиції для конкурентоспроможної роботи.

Вплив на індустріальну стратегію

Закриття Greenergy є частиною низки промислових втрат у Великій Британії останнім часом:

  • Британська сталь у Скънторпі — уряд витратив сотні мільйонів фунтів на її порятунок.
  • Нафтопереробний завод Lindsey та біоетанольний завод ABF у Йоркширі також оголосили про припинення діяльності.

Водночас уряд пообіцяв у новій індустріальній стратегії створити стійке партнерство між бізнесом і більш сильною, здатною державою та боротися з високими промисловими витратами на електроенергію.

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Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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