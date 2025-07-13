Greenergy готується до закриття заводу з виробництва біодизеля у Великій Британії через конкуренцію та політичну невизначеність

Один із найбільших британських виробників біодизеля попередив про плани припинити виробництво через тиск на ринку та відсутність чіткості в політиці біопалив Сполученого Королівства.

Закриття Immingham: наслідки для промисловості

Greenergy підтвердила початок консультацій щодо припинення виробництва на своєму заводі в Іммінгемі, який може забезпечувати до чверті потреб Великої Британії у біодизелі.

Причини закриття включають повільне зростання обов’язкових квот на біопаливні суміші у Великій Британії порівняно з Європою.

Зростаюча конкуренція з боку субсидованої продукції зі США, після скасування тарифів на гідрогенізовану рослинну олію у 2022 році.

Тимчасове припинення роботи заводу вже відбулося у травні для оцінки його життєздатності.

Це було надзвичайно важке рішення розпочати консультації щодо закриття нашого об’єкта в Іммінгемі, і ми не прийняли його легковажно. Попри постійний тиск на ринку, ми не маємо достатньої впевненості в політиці біопалив Великої Британії, щоб здійснити необхідні інвестиції для конкурентоспроможної роботи.

Вплив на індустріальну стратегію

Закриття Greenergy є частиною низки промислових втрат у Великій Британії останнім часом:

Британська сталь у Скънторпі — уряд витратив сотні мільйонів фунтів на її порятунок.

Нафтопереробний завод Lindsey та біоетанольний завод ABF у Йоркширі також оголосили про припинення діяльності.

Водночас уряд пообіцяв у новій індустріальній стратегії створити стійке партнерство між бізнесом і більш сильною, здатною державою та боротися з високими промисловими витратами на електроенергію.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice