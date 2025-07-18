Ціни на нафту стабілізувались попри санкції ЄС проти росії та новини з США

Світові ціни на нафту 18 липня не зазнали суттєвих змін попри новий пакет санкцій Європейського Союзу проти рф, зміну настроїв американських споживачів та можливе зростання тарифів США на імпорт із ЄС.
Санкції, тарифи і попит: вплив новин на нафтовий ринок
- Ф’ючерси на нафту Brent знизилися на 0,3% до 69,28 дол./бар., WTI – на 0,3% до 67,34 дол./бар..
- За підсумками тижня обидва індикатори впали приблизно на 2%.
- У США у червні знизилось житлове будівництво до мінімуму за 11 місяців, що сигналізує про слабку інвестиційну активність у житловому секторі.
- Водночас у липні споживчі настрої покращились, а очікування щодо інфляції знизились.
Економічна політика США: тарифний тиск
«Нині передбачені взаємні тарифи, разом із оголошеними секторальними зборами, можуть підвищити ефективну ставку тарифів США вище 25%, перевищуючи піки 1930-х років», — зазначають аналітики Citi Research.
Президент США Дональд Трамп, згідно з Financial Times, просуває мінімальні тарифи у розмірі 15–20% у майбутній угоді з ЄС. Це може сприяти зростанню інфляції, яка потенційно вплине на попит на нафту.
Санкції ЄС проти енергетики рф
Європейський Союз погодив 18-й пакет санкцій проти рф, що включає:
- заборону на імпорт усіх нафтопродуктів, виготовлених з російської нафти (окрім постачання з Норвегії, Великої Британії, США, Канади та Швейцарії);
- внесення до списку санкцій найбільшого НПЗ роснєфті в Індії.
«Це демонструє побоювання ринку щодо втрати постачання дизеля до Європи, адже Індія була джерелом таких обсягів», — заявив Янів Шах із Rystad Energy.
Угода Chevron і Hess
Компанія Chevron завершила поглинання компанії Hess за 55 млрд доларів, отримавши доступ до найбільшого нафтового родовища останніх десятиліть біля узбережжя Гаяни. Це стало можливим після виграшу арбітражної справи проти ExxonMobil.
Джерело: Terminal
За матеріалами: reuters.com
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