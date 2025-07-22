Словаччина нарощує постачання російського газу до 100 % за винятком від ЄС

Словаччина скористалася тимчасовим винятком у санкційній політиці ЄС, щоб збільшити постачання російського газу до 100 %, продовживши угоду з Gazprom до 2027 року.
Контекст та причини рішення
- Прем’єр‑міністр Роберт Фіко зняв вето на 18‑й пакет санкцій ЄС лише за умов винятку в енергетичній сфері та гарантій енергобезпеки для країни.
- Словаччина покриває близько 40 % внутрішнього споживання газу та майже увесь транзит через TurkStream, тому повна відмова від російського газу могла б призвести до дефіциту та високих цін.
- Контракт з Gazprom дійсний до 2034 року, але завдяки винятку Словаччина може постачати газ до 2027, з фінансовими механізмами для підтримки промисловості.
Наслідки для ЄС
- 18‑й пакет санкцій знижує ціну на російську нафту з $60 до $47,60 за барель і забороняє імпорт нафтопродуктів з російської сировини.
- Загалом package також спрямований проти «тіньового флоту» й забороняє Nord Stream-інвестиції.
- Втім, виняток Словаччини виявляє структурну слабкість санкційного режиму: одна країна може зумовити затримку або послаблення загальноєвропейських рішень.
Через що виник виняток
- Фіко в переговори з Брюсселем включив вимогу: «цей виняток був необхідним для захисту важкої промисловості від занадто високих витрат».
- Фіко прямо заявив, що відмова від імпорту російського газу до 2028 року є «абсолютно неприйнятною» для Словаччини.
«Ми вважаємо, що цей виняток необхідний, щоб забезпечити стабільність постачання та уникнути надмірних витрат для економіки» — Роберт Фіко, прем’єр‑міністр Словаччини.
Словаччина отримала можливість продовжити постачання російського газу до 2027 року попри загальноєвропейські плани з 2028 року. Таке рішення стало результатом прагматичної позиції Братислави: постачання газу важливе для економіки та транзиту, попри зусилля ЄС щодо відмови від викопного палива з росії.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com