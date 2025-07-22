Словаччина нарощує постачання російського газу до 100 % за винятком від ЄС

Обновлено: Июль 22, 2025. Тэги: , , , , ,

Словаччина нарощує постачання російського газу до 100 % за винятком від ЄС

Словаччина скористалася тимчасовим винятком у санкційній політиці ЄС, щоб збільшити постачання російського газу до 100 %, продовживши угоду з Gazprom до 2027 року.

Контекст та причини рішення

  • Прем’єр‑міністр Роберт Фіко зняв вето на 18‑й пакет санкцій ЄС лише за умов винятку в енергетичній сфері та гарантій енергобезпеки для країни.
  • Словаччина покриває близько 40 % внутрішнього споживання газу та майже увесь транзит через TurkStream, тому повна відмова від російського газу могла б призвести до дефіциту та високих цін.
  • Контракт з Gazprom дійсний до 2034 року, але завдяки винятку Словаччина може постачати газ до 2027, з фінансовими механізмами для підтримки промисловості.

Наслідки для ЄС

  • 18‑й пакет санкцій знижує ціну на російську нафту з $60 до $47,60 за барель і забороняє імпорт нафтопродуктів з російської сировини.
  • Загалом package також спрямований проти «тіньового флоту» й забороняє Nord Stream-інвестиції.
  • Втім, виняток Словаччини виявляє структурну слабкість санкційного режиму: одна країна може зумовити затримку або послаблення загальноєвропейських рішень.

Через що виник виняток

  • Фіко в переговори з Брюсселем включив вимогу: «цей виняток був необхідним для захисту важкої промисловості від занадто високих витрат».
  • Фіко прямо заявив, що відмова від імпорту російського газу до 2028 року є «абсолютно неприйнятною» для Словаччини.

«Ми вважаємо, що цей виняток необхідний, щоб забезпечити стабільність постачання та уникнути надмірних витрат для економіки» — Роберт Фіко, прем’єр‑міністр Словаччини.

Словаччина отримала можливість продовжити постачання російського газу до 2027 року попри загальноєвропейські плани з 2028 року. Таке рішення стало результатом прагматичної позиції Братислави: постачання газу важливе для економіки та транзиту, попри зусилля ЄС щодо відмови від викопного палива з росії.

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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