Phillips 66 розглядає гнучкі інвестиції для підвищення виробництва дизелю

Обновлено: Июль 26, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Phillips 66 розглядає гнучкі інвестиції для підвищення виробництва дизелю

На тлі високого попиту компанія Phillips 66 максимально орієнтується на виробництво дизельного пального та розглядає нові інвестиційні ініціативи для підвищення гнучкості нафтопереробних потужностей. Керівництво компанії очікує збереження високої маржинальності до кінця року завдяки низьким запасам, сезонному попиту та обмеженням у виробництві.

ГНУЧКІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ФОКУС НА ДИЗЕЛЬ

  • Компанія Phillips 66 розглядає інвестиції в технології, що дозволять перемикатися між бензином і дизелем відповідно до ринкових трендів.
  • Вже завершено проєкт на НПЗ у Sweeny, Техас, що полегшує перехід між легкою і важкою нафтою.
  • Головна мета – адаптація до мінливих споживчих моделей.

МАРЖА Й ЗАПАСИ ДИСТИЛЯТІВ

  • За словами фінансового директора Кевіна Мітчелла, маржа зростає завдяки високому попиту і історично низьким запасам дистилятів.
  • У другому кварталі 2025 року прибуток паливного підрозділу зріс на 19 % порівняно з минулим роком.

СЕЗОННІ ЧИННИКИ ПІДТРИМКИ

  • Сезон ураганів, осінні ремонти і зимовий попит на опалення підтримують прогнози на збереження маржинальності до кінця року.
  • Браян Менделл, виконавчий віцепрезидент з маркетингу, підтвердив оптимістичні очікування прибутковості дизельного напряму.

ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ ТА ПРОГНОЗИ

  • Попит на дизель стимулює перемикання трейдерів на бичачі позиції, попри невизначеність у світовій економіці.
  • Очікується закриття 1,1 млн барелів/добу нафтопереробної потужності, включаючи НПЗ Phillips 66 у Лос-Анджелесі.
  • Потужності, що вводяться в Азії, орієнтовані на нафтохімію, а не на готові продукти.
  • Збільшення видобутку OPEC тисне на ціни на важку нафту, що вигідно для Phillips 66.

“Ми впевнені у поточному стані економіки, хоча визнаємо наявність невизначеності” — Кевін Мітчелл

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Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg

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Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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