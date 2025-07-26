Чи занадто великі для злиття? Exxon і Chevron стримано ставляться до об’єднання

Попри нещодавні мільярдні придбання Pioneer Natural Resources та Hess Corp, ідея злиття двох найбільших нафтогігантів США — Exxon і Chevron — виглядає малоймовірною. У нинішній стабільній фазі нафтового ринку потреба в надвеликих об’єднаннях втрачає актуальність, а регулятори можуть заблокувати потенційну угоду через загрозу монополізації.
Консолідація після гігантських угод
- Exxon придбала Pioneer Natural Resources за 60 мільярдів доларів у 2024 році
- Chevron завершила поглинання Hess Corp у 2025 році за 53 мільярди доларів
- Ці угоди стали найбільшими у нафтовій галузі після пандемії та війни в Україні
Ринок стабільний — злиття не на часі
- Ціни на нафту Brent коливаються біля $70, WTI — у середині $60
- Навіть загроза конфлікту США–Іран не зрушила ринок суттєво
- Стабільність ринку зменшує потребу у злиттях
Глобальні тренди та виклики
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Занадто великі, щоб об’єднатися?
- Регулятори вже схвалили окремі злиття Exxon–Pioneer і Chevron–Hess
- Але об’єднання двох гігантів можуть заблокувати через антимонопольне законодавство
- Обидві компанії вже мають спільні проєкти, зокрема в Гаяні
Висновок
- Обидві компанії щойно завершили масштабні угоди і не демонструють прагнення до подальшої консолідації
- Енергетичний сектор залишається прибутковим і стабільним, тож поспішати зі злиттям немає причин
Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice