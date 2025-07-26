Чи занадто великі для злиття? Exxon і Chevron стримано ставляться до об’єднання

Обновлено: Июль 26, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

Чи занадто великі для злиття? Exxon і Chevron стримано ставляться до об’єднання

Попри нещодавні мільярдні придбання Pioneer Natural Resources та Hess Corp, ідея злиття двох найбільших нафтогігантів США — Exxon і Chevron — виглядає малоймовірною. У нинішній стабільній фазі нафтового ринку потреба в надвеликих об’єднаннях втрачає актуальність, а регулятори можуть заблокувати потенційну угоду через загрозу монополізації.

Консолідація після гігантських угод

  • Exxon придбала Pioneer Natural Resources за 60 мільярдів доларів у 2024 році
  • Chevron завершила поглинання Hess Corp у 2025 році за 53 мільярди доларів
  • Ці угоди стали найбільшими у нафтовій галузі після пандемії та війни в Україні

Ринок стабільний — злиття не на часі

  • Ціни на нафту Brent коливаються біля $70, WTI — у середині $60
  • Навіть загроза конфлікту США–Іран не зрушила ринок суттєво
  • Стабільність ринку зменшує потребу у злиттях

Глобальні тренди та виклики

  • ООН просуває енергетичний перехід до відновлюваних джерел
  • Прогнози піку попиту на нафту виявилися перебільшеними
  • Низька доля вітру й сонця у глобальному енергоспоживанні попри трильйонні інвестиції

«Світ пройшов точку неповернення у відмові від нафти та газу», — заявив Генсек ООН

Занадто великі, щоб об’єднатися?

  • Регулятори вже схвалили окремі злиття Exxon–Pioneer і Chevron–Hess
  • Але об’єднання двох гігантів можуть заблокувати через антимонопольне законодавство
  • Обидві компанії вже мають спільні проєкти, зокрема в Гаяні

Висновок

  • Обидві компанії щойно завершили масштабні угоди і не демонструють прагнення до подальшої консолідації
  • Енергетичний сектор залишається прибутковим і стабільним, тож поспішати зі злиттям немає причин

Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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