Goldman Sachs прогнозує збереження високих марж на дизель через обмеження нафтопереробки

Обновлено: Июль 26, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Goldman Sachs прогнозує збереження високих марж на дизель через обмеження нафтопереробки

Попри очікуване помірне зниження, маржі з переробки дизельного пального залишатимуться вищими за довгострокові середні значення — через обмежену пропозицію та зростання попиту. Аналітики Goldman Sachs вказують на структурний дефіцит нафтопереробних потужностей як головний чинник збереження напруги на ринку у 2025–2026 роках.

Оцінка ситуації від Goldman Sachs

  • Маржі на дизель збережуться приблизно на рівні $10 за барель вище середнього показника за 2013–2019 роки.
  • Європейський gasoil прогнозується на рівні $23 за барель (попередній прогноз — $19).
  • США: Heating Oil — очікуване значення $28 за барель (раніше — $23).

Основні причини напруги на ринку

  • Несподівані зупинки нафтопереробок у Європі та дефіцит відповідної сировини (зокрема з Венесуели, Канади та країн OPEC+).
  • Обмежена пропозиція сировини, що дає високий вихід дистилятів, підсилює структурний дефіцит.
  • Попит на дизель зростає на фоні скорочення світових запасів та фінансової спекулятивної активності.

Регіональна ситуація

  • США: запаси дизеля — найнижчі з 1996 року для цього сезону, попри нещодавнє збільшення.
  • Сінгапур: обсяги середніх дистилятів, зокрема дизеля, впали до найнижчого рівня з лютого 2024 року.

Перспективи нафтопереробки

  • Очікується уповільнення темпів збільшення світових потужностей з 1,2 млн барелів/день у 2023–2024 рр. до 500 тис. барелів/день у 2025–2026 рр.
  • Це підтримуватиме високі маржі нафтопродуктів у довгостроковій перспективі.

«Ми очікуємо певного зниження маржі на дизель з нинішніх дуже високих рівнів. Водночас вони залишатимуться вищими за середні показники до пандемії — через структурну обмеженість переробних потужностей», — зазначив представник компанії.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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