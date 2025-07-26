Goldman Sachs прогнозує збереження високих марж на дизель через обмеження нафтопереробки

Попри очікуване помірне зниження, маржі з переробки дизельного пального залишатимуться вищими за довгострокові середні значення — через обмежену пропозицію та зростання попиту. Аналітики Goldman Sachs вказують на структурний дефіцит нафтопереробних потужностей як головний чинник збереження напруги на ринку у 2025–2026 роках.
Оцінка ситуації від Goldman Sachs
- Маржі на дизель збережуться приблизно на рівні $10 за барель вище середнього показника за 2013–2019 роки.
- Європейський gasoil прогнозується на рівні $23 за барель (попередній прогноз — $19).
- США: Heating Oil — очікуване значення $28 за барель (раніше — $23).
Основні причини напруги на ринку
- Несподівані зупинки нафтопереробок у Європі та дефіцит відповідної сировини (зокрема з Венесуели, Канади та країн OPEC+).
- Обмежена пропозиція сировини, що дає високий вихід дистилятів, підсилює структурний дефіцит.
- Попит на дизель зростає на фоні скорочення світових запасів та фінансової спекулятивної активності.
Регіональна ситуація
- США: запаси дизеля — найнижчі з 1996 року для цього сезону, попри нещодавнє збільшення.
- Сінгапур: обсяги середніх дистилятів, зокрема дизеля, впали до найнижчого рівня з лютого 2024 року.
Перспективи нафтопереробки
- Очікується уповільнення темпів збільшення світових потужностей з 1,2 млн барелів/день у 2023–2024 рр. до 500 тис. барелів/день у 2025–2026 рр.
- Це підтримуватиме високі маржі нафтопродуктів у довгостроковій перспективі.
«Ми очікуємо певного зниження маржі на дизель з нинішніх дуже високих рівнів. Водночас вони залишатимуться вищими за середні показники до пандемії — через структурну обмеженість переробних потужностей», — зазначив представник компанії.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Bloomberg