Зростання ризиків для експорту російської нафти провокує спекулятивне зростання котирувань

Обновлено: Июль 30, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Зростання ризиків для експорту російської нафти провокує спекулятивне зростання котирувань

Очікування нових санкцій проти енергетичного сектору рф, заяви Дональда Трампа, посилення обмежень ЄС і потенційне перевиробництво на ринку — всі ці чинники формують нестабільний, але загалом висхідний тренд на нафтовому ринку наприкінці липня 2025 року.

Фактори впливу на ціни нафти:

  • Геополітичні загрози
    • Президент Трамп заявив про нову 10–12-денну «вікно домовленостей» для рф щодо припинення бойових дій в Україні. Після цього можливі «вторинні санкції» на енергетичний експорт рф.
    • На фоні цих заяв ціни на WTI зросли на +1.45%, а бензин RBOB — на +1.90%.
    • JPMorgan Chase попереджає: у разі запровадження санкцій з потрійними тарифами — нафтовий ринок не зможе ігнорувати шок постачання через обмежену резервну пропозицію з боку ОПЕК.
    • ЄС схвалив новий пакет санкцій проти російської нафти, включаючи:
      • виключення ще 20 банків рф зі SWIFT;
      • санкції на перероблену нафту рф за межами країни;
      • блокування великого НПЗ в Індії, частково належного «Роснефті»;
      • санкції на ще 105 суден «тіньового флоту» рф — загалом понад 400 одиниць.
  • Баланс попиту та пропозиції
    • IEA очікує профіцит ринку у IV кварталі 2025 року — надлишок до 1.5% світового споживання.
    • Запаси накопичуються зі швидкістю 1 млн барелів на добу.
    • OPEC+ планує збільшення видобутку на 548 тис. барелів/день з 1 вересня.
    • Паралельно обговорюється можливе призупинення приросту обсягів з жовтня через ризики надлишку.
    • З 1 серпня OPEC+ також затвердив підвищення видобутку на 548 тис. б/д, тоді як у червні та липні збільшення склало по 411 тис. б/д.
    • Саудівська Аравія вказує на можливість подальших збільшень, щоб утримати дисципліну серед учасників, зокрема Казахстану та Іраку.
  • Фактори надлишкової пропозиції
    • Ірак планує відновлення експорту з Курдистану через трубопровід Ірак-Туреччина — 230 тис. б/д.
    • Нафтосховища на танкерах: за даними Vortexa, обсяг нафти на танкерах без руху 7+ днів виріс на 23% за тиждень до 84.99 млн барелів.
  • Дані зі США
    • Запаси сирої нафти станом на 18 липня — на 8.6% нижче 5-річного середнього значення.
    • Запаси бензину — на 0.2% вище 5-річного рівня.
    • Запаси дистилятів — на 18.5% нижче середнього значення.
    • Видобуток сирої нафти у США — 13.273 млн б/д, що на 0.8% менше за тиждень і нижче рекорду 13.631 млн б/д від грудня 2024.
  • Інші макроекономічні сигнали
    • Індекс S&P 500 оновив рекорд — сигнал оптимізму щодо економіки США, що підтримує попит на енергоносії.
    • Доларовий індекс DXY зріс до максимуму за 5 тижнів — негативний фактор для цін на нафту.

Висновки:

  • Ціни на нафту залишаються чутливими до геополітичних тригерів, особливо щодо санкцій проти рф. Будь-яке посилення обмежень з боку США чи ЄС матиме спекулятивний ефект на ринку.
  • Прогнозований надлишок нафти у IV кварталі може обмежити зростання цін, особливо якщо OPEC+ не призупинить збільшення видобутку.
  • Ринок пального потребує балансу між стримуванням цін і підтримкою виробництва в умовах ослаблення попиту у другій половині 2025 року.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Barchart

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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