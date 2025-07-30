Зростання ризиків для експорту російської нафти провокує спекулятивне зростання котирувань

Очікування нових санкцій проти енергетичного сектору рф, заяви Дональда Трампа, посилення обмежень ЄС і потенційне перевиробництво на ринку — всі ці чинники формують нестабільний, але загалом висхідний тренд на нафтовому ринку наприкінці липня 2025 року.
Фактори впливу на ціни нафти:
- Геополітичні загрози
- Президент Трамп заявив про нову 10–12-денну «вікно домовленостей» для рф щодо припинення бойових дій в Україні. Після цього можливі «вторинні санкції» на енергетичний експорт рф.
- На фоні цих заяв ціни на WTI зросли на +1.45%, а бензин RBOB — на +1.90%.
- JPMorgan Chase попереджає: у разі запровадження санкцій з потрійними тарифами — нафтовий ринок не зможе ігнорувати шок постачання через обмежену резервну пропозицію з боку ОПЕК.
- ЄС схвалив новий пакет санкцій проти російської нафти, включаючи:
- виключення ще 20 банків рф зі SWIFT;
- санкції на перероблену нафту рф за межами країни;
- блокування великого НПЗ в Індії, частково належного «Роснефті»;
- санкції на ще 105 суден «тіньового флоту» рф — загалом понад 400 одиниць.
- Баланс попиту та пропозиції
- IEA очікує профіцит ринку у IV кварталі 2025 року — надлишок до 1.5% світового споживання.
- Запаси накопичуються зі швидкістю 1 млн барелів на добу.
- OPEC+ планує збільшення видобутку на 548 тис. барелів/день з 1 вересня.
- Паралельно обговорюється можливе призупинення приросту обсягів з жовтня через ризики надлишку.
- З 1 серпня OPEC+ також затвердив підвищення видобутку на 548 тис. б/д, тоді як у червні та липні збільшення склало по 411 тис. б/д.
- Саудівська Аравія вказує на можливість подальших збільшень, щоб утримати дисципліну серед учасників, зокрема Казахстану та Іраку.
- Фактори надлишкової пропозиції
- Ірак планує відновлення експорту з Курдистану через трубопровід Ірак-Туреччина — 230 тис. б/д.
- Нафтосховища на танкерах: за даними Vortexa, обсяг нафти на танкерах без руху 7+ днів виріс на 23% за тиждень до 84.99 млн барелів.
- Дані зі США
- Запаси сирої нафти станом на 18 липня — на 8.6% нижче 5-річного середнього значення.
- Запаси бензину — на 0.2% вище 5-річного рівня.
- Запаси дистилятів — на 18.5% нижче середнього значення.
- Видобуток сирої нафти у США — 13.273 млн б/д, що на 0.8% менше за тиждень і нижче рекорду 13.631 млн б/д від грудня 2024.
- Інші макроекономічні сигнали
- Індекс S&P 500 оновив рекорд — сигнал оптимізму щодо економіки США, що підтримує попит на енергоносії.
- Доларовий індекс DXY зріс до максимуму за 5 тижнів — негативний фактор для цін на нафту.
Висновки:
- Ціни на нафту залишаються чутливими до геополітичних тригерів, особливо щодо санкцій проти рф. Будь-яке посилення обмежень з боку США чи ЄС матиме спекулятивний ефект на ринку.
- Прогнозований надлишок нафти у IV кварталі може обмежити зростання цін, особливо якщо OPEC+ не призупинить збільшення видобутку.
- Ринок пального потребує балансу між стримуванням цін і підтримкою виробництва в умовах ослаблення попиту у другій половині 2025 року.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Barchart