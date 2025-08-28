Трамп натякає на нові санкції проти росії на тлі війни в Україні

Трамп натякає на нові санкції проти росії на тлі війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість запровадження нових санкцій проти росії та навіть заходів проти України, якщо війна не буде зупинена. Його слова пролунали на фоні посилення бойових дій і загострення соціально-політичної ситуації в Україні.

Натяки Трампа на економічну війну проти росії свідчать про можливе посилення санкційного тиску

Санкції як інструмент тиску

  • З 2022 року діють численні західні санкції проти росії, однак вони не зупинили повномасштабне вторгнення.
  • Трамп заявив:

    «Це буде не світова війна, але це буде економічна війна. Економічна війна буде поганою, і це буде погано для росії» (Дональд Трамп).

  • Він також попередив, що у разі відсутності результатів можливі нові санкційні кроки.

Дипломатичний тупик

  • 15 серпня Трамп зустрівся з Путіним в Алясці, а 18 серпня – із Зеленським та європейськими лідерами у Вашингтоні.
  • Попри ці контакти, зустріч Путіна і Зеленського досі не відбулася з 2019 року.
  • Зеленський пропонував Туреччину, країни Перської затоки чи Європу як потенційних посередників, але росія заявила, що «порядок денний узагалі не готовий».
  • Трамп визнав труднощі: «Іноді Путін готовий, але Зеленський ні… Треба мати їх обох одночасно».

Військовий контекст

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що увага зосереджена на Покровську, Добропіллі, Новопавлівську, Куп’янську та Запорізькому напрямку.
  • Водночас він зауважив «позитивні тенденції» у прикордонних районах Сумської та Харківської областей.
  • Бої тривають на тлі нестачі особового складу та озброєнь у ЗСУ.

Висновки

  • Вперше озвучена можливість заходів і проти України підвищує невизначеність щодо підтримки з боку США.
  • Соціальні зміни в Україні (виїзд чоловіків до 22 років, скандали з виїздами еліт) послаблюють мобілізаційний ресурс і провокують внутрішню напругу.
  • Дипломатичний процес заблокований: зустріч Зеленського і Путіна залишається малоймовірною.

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com

